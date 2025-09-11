search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 16:58
ΕΛΛΑΔΑ

11.09.2025 15:22

Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό 17χρονου σε σχολείο στα Πετράλωνα

11.09.2025 15:22
Θύμα επίθεσης από 4 νεαρούς, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, έπεσε ένας 17χρονος σε προαύλιο λυκείου στα Πετράλωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10:30, μια παρέα τεσσάρων νεαρών προσέγγισε τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκαν σωματικά απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση των καθηγητών.

Ο 17χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση, μετέβη συνοδεύομενος από την μητέρα το στο ΑΤ Ακρόπολης όπου κατονόμασε τρεις από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης, ενώ κατέθεσε μήνυση.

Λίγοι ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν, έναν 18χρονο και δύο 17χρονους ενώ προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων.

ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Το FBI λέει ότι βρέθηκε όπλο, αλλά ο δολοφόνος παραμένει άφαντος – Υπάρχουν καθαρά πλάνα, νεαρής ηλικίας ο δράστης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα κάγκελα οι ακροδεξιοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή δεν τηρήθηκε ένα λεπτό σιγής για τον Κερκ

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Ήχησε το 112, εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί «θρηνούν» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σκοτώνοντας Παλαιστίνιους – Βίντεο με στρατιώτη να βομβαρδίζει τη Γάζα «στη μνήμη του»

ΚΟΣΜΟΣ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

1 / 3