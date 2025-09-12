Airbnb: Αυξημένοι έλεγχοι και πρόστιμα – Σαρωτικοί έλεγχοι για τις νέες προδιαγραφές

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 η αγορά των Airbnb στην Ελλάδα αντιμετωπίζει νέα αυστηρότερα μέτρα, ενώ η Πολιτεία παρατείνει για ένα ακόμη έτος την απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει να στέλνει μαζικά ενημερωτικά email σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές, υπενθυμίζοντας ότι από τον επόμενο μήνα θα εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι και υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων. Παρά την αυστηροποίηση, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρη: η Πολιτεία επιλέγει αποσπασματικά μέτρα, περιορίζοντας την προσοχή της στη ρύθμιση των Airbnb και αφήνοντας στο περιθώριο τη συνολική κρίση στην αγορά κατοικίας. Οι τιμές των ενοικίων παραμένουν υψηλές, η προσφορά σπιτιών περιορισμένη και η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση προσιτής στέγης.

Οι νέες προδιαγραφές απαιτούν από όλα τα ακίνητα που λειτουργούν ως Airbnb να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη έναντι ζημιών ή ατυχημάτων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ και σήμανση διαφυγής, ενώ απαιτούνται πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με τηλέφωνα ανάγκης.

Οι έλεγχοι θα γίνονται από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού ή από μεικτά συνεργεία με συμμετοχή της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση. Οι ελεγκτές φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και γραπτή εντολή, η οποία περιλαμβάνει αριθμό και ημερομηνία εντολής, στοιχεία του υπαλλήλου που αναλαμβάνει τον έλεγχο και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ). Στην περίπτωση μεικτών κλιμακίων που περιλαμβάνουν και υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, εκδίδεται επιπλέον εντολή φορολογικού επιτόπιου ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να επιδείξουν όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

Η παραβίαση των προδιαγραφών τιμωρείται με αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε ακίνητο, εάν δεν επιτραπεί η είσοδος στο ακίνητο ή δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, ηλεκτρολογικών ή υγειονομικών απαιτήσεων. Εάν εντός ενός έτους πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος και διαπιστωθεί επανάληψη της ίδιας παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ κάθε επόμενη ίδια παράβαση οδηγεί σε τετραπλασιασμό του αρχικά επιβληθέντος ποσού.

Οι νέες ρυθμίσεις, αν και αυστηρές, εστιάζουν κυρίως στην ασφάλεια και στη φορολογική εποπτεία των Airbnb, αφήνοντας ανέγγιχτο το βασικό πρόβλημα της αγοράς κατοικίας: η έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών και η αύξηση των τιμών συνεχίζονται, ενώ η κοινωνία δεν λαμβάνει την αναγκαία στήριξη για την πρόσβαση σε προσιτή στέγη. Η επιλογή της Πολιτείας να εφαρμόζει αποσπασματικά μέτρα αναδεικνύει την ανάγκη για ένα συνολικό σχέδιο στέγασης, που θα αντιμετωπίζει την κρίση οργανωμένα και θα προσφέρει ανάσα στους ενοικιαστές, χωρίς να τιμωρεί μονοδιάστατα τους ιδιοκτήτες.

Σε περιοχές με υψηλή ζήτηση και περιορισμένη προσφορά κατοικιών, όπως το κέντρο της Αθήνας, οι νέοι κανόνες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω περιορισμό των διαθέσιμων ακινήτων, ενώ σε άλλες περιοχές που παραμένουν ανοχύρωτες, η πολιτική της αποσπασματικής ρύθμισης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η πίεση στις τιμές. Η αγορά παραμένει σε αναμονή, με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τους ενοικιαστές να αντιμετωπίζουν καθημερινά την αβεβαιότητα.

Η αυστηροποίηση των Airbnb, με έλεγχο των υποδομών και εφαρμογή προστίμων, λειτουργεί ως μέτρο επιβολής, αλλά δεν αντιμετωπίζει συνολικά την κρίση στέγασης, ενώ η κοινωνία αναζητά ένα πλήρες σχέδιο που θα φέρει πραγματική ανακούφιση και σταθερότητα στην αγορά κατοικίας.

