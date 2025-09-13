search
13.09.2025 10:41

Ελεονώρα Μελέτη για τον αγώνα Εθνικής με Τουρκία: «Φτάνει πια η συναισθηματική παράνοια» – «Δεν ηττηθήκαμε, απλά άλλοι νίκησαν»

13.09.2025 10:41
Η Ελεονώρα Μελέτη με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο instagram μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ στον αγώνα με την Τουρκία έκανε λόγο για «συναισθηματικά παράνοια» βλέποντας αντιδράσεις Ελλήνων, πριν και μετά το τέλος του αγώνα.

«Ειλικρινά Φτάνει! Φτάνει πια αυτή η συναισθηματική παράνοια. Εκείνοι που εκθείασαν την εθνική πριν λίγες ώρες, εκείνοι τώρα κατακεραυνώνουν…

Πείτε ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά για την προσπάθεια και μην χαρίζετε εγκώμια μόνο στις προσδοκίες αυτής της νίκης ή στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Θαυμάστε χωρίς όρους μια ομάδα που έκανε τον ύμνο μας να ακουστεί και τιμήστε αυτούς τους αθλητές που έδωσαν τη δική τους μάχη ενώ εσείς τρώγατε πιτόγυρα στον καναπέ.

Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Δεν πειράζει… δεν ηττηθήκαμε. Απλά άλλοι νίκησαν», έγραψε η Ελεονώρα Μελέτη. 

max verstappen
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μαξ Φερστάπεν: «Με εντυπωσιάζει ο Γιαμάλ» – «Θα κερδίσει Χρυσή Μπάλα τα επόμενα χρόνια»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

AP23268385882154
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» το Λονδίνο: Συγκέντρωση από τον ακροδεξιό Ρόμπινσον για τον Κερκ, φόβοι για επεισόδια, 1.000 αστυνομικοί στους δρόμους  

kuriakos-mhtsotakhs-farmaka-1200×675
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ασθενή που παίρνει φάρμακα στο σπίτι του: «Μικρότερες οι ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ»

dolofonos charlie kurk (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Hey fascist! CATCH!» – Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ με τα… μυστήρια κίνητρα

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

