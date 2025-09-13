Ελεονώρα Μελέτη για τον αγώνα Εθνικής με Τουρκία: «Φτάνει πια η συναισθηματική παράνοια» – «Δεν ηττηθήκαμε, απλά άλλοι νίκησαν»

Η Ελεονώρα Μελέτη με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο instagram μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ στον αγώνα με την Τουρκία έκανε λόγο για «συναισθηματικά παράνοια» βλέποντας αντιδράσεις Ελλήνων, πριν και μετά το τέλος του αγώνα.

«Ειλικρινά Φτάνει! Φτάνει πια αυτή η συναισθηματική παράνοια. Εκείνοι που εκθείασαν την εθνική πριν λίγες ώρες, εκείνοι τώρα κατακεραυνώνουν…

Πείτε ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά για την προσπάθεια και μην χαρίζετε εγκώμια μόνο στις προσδοκίες αυτής της νίκης ή στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Θαυμάστε χωρίς όρους μια ομάδα που έκανε τον ύμνο μας να ακουστεί και τιμήστε αυτούς τους αθλητές που έδωσαν τη δική τους μάχη ενώ εσείς τρώγατε πιτόγυρα στον καναπέ.

Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Δεν πειράζει… δεν ηττηθήκαμε. Απλά άλλοι νίκησαν», έγραψε η Ελεονώρα Μελέτη.

Διαβάστε επίσης:

Η εξομολόγηση της Γκουίνεθ Πάλτροου για τον θάνατο του πατέρα της: Ο πόνος ήταν τόσο βαρύς – Αναρωτιόμουν αν θα υποχωρούσε ποτέ

Ενθουσίασε το ντοκιμαντέρ για τον Έλβις Πρίσλεϊ στο φεστιβάλ του Τορόντο

Γκαμπριέλα Μπρουκς και Λίαμ Χέμσγουορθ επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους – Το τεράστιο δαχτυλίδι και η ανάρτηση στο Instagram