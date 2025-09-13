Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στην Κηφισιά – Εκτροπή κυκλοφορίας στο σημείο

Φωτιά σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά, έχει ξεσπάσει από το απόγευμα του Σαββάτου στην Κηφισιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 οχήματα αλλά και εθελοντές και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο που βρίσκεται πλησίον στην περιοχή Καλυφτάκη.

Λόγω της φωτιάς η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αιγιδών από το ύψος της οδού Σενέκα.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Κλοπή αυτοκινήτου και υπόθεση ροζ κοκαΐνης με πρωταγωνίστρια influencer

Πέθανε ο viral 92χρονος «χορευταράς» Γιώργος Κωβαίος από τη Σχοινούσα

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία