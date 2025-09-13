Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, 13/9, στην Αρχαία Ολυμπία και συγκεκριμένα στις πλαγιές του Ερυμάνθου, κοντά στην κορυφογραμμή πάνω από τη Σπαρτουλιά προς Αγ. Κυριακή.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει σημάνει συναγερμός και ήδη υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τις επίγειες δυνάμεις.
Λόγω του δύσβατου της περιοχής έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε δύο εστίες.
