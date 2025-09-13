search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 17:51
13.09.2025 16:48

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία

13.09.2025 16:48
fotia olympia

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, 13/9, στην Αρχαία Ολυμπία και συγκεκριμένα στις πλαγιές του Ερυμάνθου, κοντά στην κορυφογραμμή πάνω από τη Σπαρτουλιά προς Αγ. Κυριακή.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει σημάνει συναγερμός και ήδη υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τις επίγειες δυνάμεις. 

Λόγω του δύσβατου της περιοχής έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε δύο εστίες.

