Σύνταγμα: Φωτιά στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη – Ζημιές σε πολυκατοικία

Φωτιά ξέσπασε, λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί του Σαββάτου, στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio», στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του εστιατορίου, που ανήκει στον γνωστό σεφ Πάνο Ιωαννίδη, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2025

Το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το εστιατόριο.

