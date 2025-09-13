«Το κορίτσι μου έφυγε άδικα, είχε σωθεί από καρκίνο και πέθανε από έντομο» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μαρίσσας Λαιμού

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 28χρονης Μαρίσσας Λαιμού, κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο σπίτι της στο Λονδίνο.

Η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, μίλησε στα «Παραπολιτικά» λίγα 24 ώρα μετά τον ξαφνικό χαμό της μοναχοκόρης της, και αποκάλυψε πως το παιδί της που είχε βγει νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο πέθανε από τσίμπημα εντόμου.

«Το κορίτσι μου έφυγε άδικα», είπε με τρεμάμενη φωνή. «Την τσίμπησε έντομο, είχε φαγούρα, πήγε στο γιατρό, πήρε αντιβίωση, έφαγε, κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ. Η κόρη μου είχε σωθεί από καρκίνο. Το παιδάκι μου», αποκάλυψε η σύζυγος του εφοπλιστή.

Η 28χρονη είχε μεγάλη αγάπη για το θέατρο καθώς είχε παίξει πρωταγωνίστρια στον «Ρομέο και Ιουλιέτα» και ετοιμαζόταν να ανεβάσει κι άλλη παράσταση.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Για 24,33 ευρώ κατηγορούμενος συνταξιούχος γιατρός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μαζί του και άλλοι για μικροποσά

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Κρήτη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή 79χρονη και δύο τραυματίες