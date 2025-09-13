search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

13.09.2025 15:14

«Το κορίτσι μου έφυγε άδικα, είχε σωθεί από καρκίνο και πέθανε από έντομο» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μαρίσσας Λαιμού

13.09.2025 15:14
marissa lemou 88- new

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 28χρονης Μαρίσσας Λαιμού, κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο σπίτι της στο Λονδίνο.

Η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, μίλησε στα «Παραπολιτικά» λίγα 24 ώρα μετά τον ξαφνικό χαμό της μοναχοκόρης της, και αποκάλυψε πως το παιδί της που είχε βγει νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο πέθανε από τσίμπημα εντόμου.

«Το κορίτσι μου έφυγε άδικα», είπε με τρεμάμενη φωνή. «Την τσίμπησε έντομο, είχε φαγούρα, πήγε στο γιατρό, πήρε αντιβίωση, έφαγε, κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ. Η κόρη μου είχε σωθεί από καρκίνο. Το παιδάκι μου», αποκάλυψε η σύζυγος του εφοπλιστή.

Η 28χρονη είχε μεγάλη αγάπη για το θέατρο καθώς είχε παίξει πρωταγωνίστρια στον «Ρομέο και Ιουλιέτα» και ετοιμαζόταν να ανεβάσει κι άλλη παράσταση.

