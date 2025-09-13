Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Κρήτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά της Κρήτης.
Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 11:44 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.0 στην κλίμακα Richter. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 347 χλμ. Ν των Αθηνών.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. ΒΔ της Γαύδου.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 34.8660 Βόρεια
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 24.0445 Ανατολικά
