search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 19:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2025 18:26

Ισπανία: Πάνω από 20 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης – Τρεις σε σοβαρή κατάσταση (Photos/Video)

13.09.2025 18:26
pirosvestes-ispania-kafe

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, που -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- οφείλεται σε διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Puente de Vallecas στη Μαδρίτη, γύρω στις 3:00 μ.μ. (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας), στην οδό Manuel Maroto.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές τόσο στην επιχείρηση όσο και στην πολυκατοικία και σε διπλανό μπαρ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας και έπρεπε να εκκενωθεί.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, στο κτίριο αυτό έμεναν 11 οικογένειες: τρεις ανά όροφο, καθώς και το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μπαρ.

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λούις Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους. «Παρακολουθούμε την κατάσταση στο Puente de Vallecas. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης μας εργάζονται ακούραστα με 18 μονάδες της πυροσβεστικής, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ έχουμε υποστήριξη και από drones της αστυνομίας», έγραψε στο Twitter.

Διαβάστε επίσης:

«Προδοτική η επίθεση» του Ισραήλ: Ξεσπούν Σαουδική Αραβία και Εμιράτα – Κινδυνεύουν να τιναχτούν στον άερα οι «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Παλαιστίνη: Κερδίζει έδαφος η λύση των «δύο κρατών», οργή στο Ισραήλ για το ψήφισμα του ΟΗΕ – Ακτινογραφία της ψηφοφορίας από την DW

Γαλλία: Σφίγγει ο κλοιός εν μέσω διαδηλώσεων και υποβάθμισης του οίκου Fitch – Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός λιτότητας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Ρωσικά drones στον εναέριο χώρο, έκλεισε αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν

androulakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Δείτε LIVE την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ στο Ισραήλ: Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που διέκοψαν τη συνεργασία λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα

pirosvestiko-oxima-metro
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στην Κηφισιά – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

gaza-vomvardismos-ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει κατοικήσιμα κτίρια στη Γάζα – «Ήταν της Χαμάς» ισχυρίστηκε ο στρατός (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 19:44
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Ρωσικά drones στον εναέριο χώρο, έκλεισε αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν

androulakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Δείτε LIVE την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ στο Ισραήλ: Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που διέκοψαν τη συνεργασία λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα

1 / 3