Ισπανία: Πάνω από 20 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης – Τρεις σε σοβαρή κατάσταση (Photos/Video)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Η έκρηξη, που -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- οφείλεται σε διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Puente de Vallecas στη Μαδρίτη, γύρω στις 3:00 μ.μ. (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας), στην οδό Manuel Maroto.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές τόσο στην επιχείρηση όσο και στην πολυκατοικία και σε διπλανό μπαρ.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας και έπρεπε να εκκενωθεί.
Σύμφωνα με τους κατοίκους, στο κτίριο αυτό έμεναν 11 οικογένειες: τρεις ανά όροφο, καθώς και το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μπαρ.
Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λούις Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους. «Παρακολουθούμε την κατάσταση στο Puente de Vallecas. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης μας εργάζονται ακούραστα με 18 μονάδες της πυροσβεστικής, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ έχουμε υποστήριξη και από drones της αστυνομίας», έγραψε στο Twitter.
