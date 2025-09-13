Ισπανία: Πάνω από 20 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης – Τρεις σε σοβαρή κατάσταση (Photos/Video)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, που -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- οφείλεται σε διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Puente de Vallecas στη Μαδρίτη, γύρω στις 3:00 μ.μ. (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας), στην οδό Manuel Maroto.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές τόσο στην επιχείρηση όσο και στην πολυκατοικία και σε διπλανό μπαρ.

Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.



18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.



La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας και έπρεπε να εκκενωθεί.

‼️ Une explosion vient de se produire dans un café de Madrid. 14 personnes ont été blessées, dont une gravement.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, στο κτίριο αυτό έμεναν 11 οικογένειες: τρεις ανά όροφο, καθώς και το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μπαρ.

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λούις Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους. «Παρακολουθούμε την κατάσταση στο Puente de Vallecas. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης μας εργάζονται ακούραστα με 18 μονάδες της πυροσβεστικής, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ έχουμε υποστήριξη και από drones της αστυνομίας», έγραψε στο Twitter.

Estamos pendientes de la situación en Puente de Vallecas.



Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de @BomberosMad, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de @policiademadrid con drones.



Todo mi apoyo a los heridos y a sus familias. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_)

