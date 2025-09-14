Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τζαμαϊκανός Σέβιλ το χρυσό (9.77) υπό το βλέμμα του Γιουσέιν Μπολτ (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τον Γιουσέιν Μπολτ στην κερκίδα, η Τζαμάικα δεν μπορούσε να χάσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο…
Εκανε μάλιστα το 1-2, αφήνοντας τρίτο τον Αμερικανό Νόα Λάιλς. Το χρυσό πήγε στον Ομπλίκ Σεβίλ με χρόνο 9.77 (ατομικό ρεκόρ), ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου θα βρεθεί ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον με 9.82.
Τρίτος ήταν ο Ολυμπιονίκης, Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) με 9.89.
Και ο Γιουσέιν Μπολτ βέβαια το καταχάρηκε στις κερκίδες…
