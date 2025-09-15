search
15.09.2025 14:13

Αποθέωση στην Κίνα για την Τραβιάτα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής – Με τεράστια επιτυχία στέφθηκε η περιοδεία στη Σεντσέν

15.09.2025 14:13
Με πρωτόγνωρη επιτυχία ολοκληρώθηκε η περιοδεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Κίνα. Οι δύο παραστάσεις της Τραβιάτας του Τζουζέππε Βέρντι δόθηκαν στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο κατάμεστο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Γκουανγκμίνγκ (Guangming Culture & Arts Center), στη Σεντσέν των 17 εκατομμυρίων κατοίκων. Η περιοδεία της Τραβιάτας στην Κίνα υλοποιήθηκε με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η πρώτη μεγάλη διεθνής περιοδεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τη σεζόν 2025/26 πραγματοποιήθηκε στην Κίνα και σημείωσε πρωτόγνωρη επιτυχία. Στη Σεντσέν, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη της Κίνας και τρίτη σε πληθυσμό μετά το Πεκίνο και τη Σαγκάη, ταξίδεψε το σύνολο του καλλιτεχνικού δυναμικού της ΕΛΣ για να παρουσιάσει δύο παραστάσεις της Τραβιάτας, σε σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Σ. Πετρόπουλου.

Οι δύο παραστάσεις, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, δόθηκαν στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 στην κατάμεστη κεντρική αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού και Τεχνών Γκουανγκμίνγκ, χωρητικότητας 1.200 θέσεων. Το κοινό αποθέωσε, με παρατεταμένο χειροκρότημα και επευφημίες, όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

Τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ μοιράστηκαν οι Βασιλική Καραγιάννη και Δήμητρα Κωτίδου και του Αλφρέντο οι Γιάννης Χριστόπουλος και Κωνσταντίνος Κληρονόμος. Ο Διονύσης Σούρμπης ερμήνευσε τον Τζόρτζιο Ζερμόν. Οι Μονωδοί της ΕΛΣ Χρυσάνθη Σπιτάδη, Ελένη Βουδουράκη, Γιάννης Καλύβας, Χάρης Ανδριανός, Νίκος Κοτενίδης, Γιάννης Γιαννίσης, Νίκος Κατσιγιάννης και Ιωάννης Κοντέλλης συμπλήρωσαν την αμιγώς ελληνική διανομή. Συμμετείχαν η Ορχήστρα, η Χορωδία και μέλη του Μπαλέτου της ΕΛΣ. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπέγραψε ο Ίων Κεσούλης και τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης σημειώνει: «Μας γεμίζει χαρά η τόσο θερμή υποδοχή του καλλιτεχνικού μας έργου από το κινέζικο κοινό. Η περιοδεία στην Κίνα αποτελεί μια σπουδαία στιγμή στην ιστορία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και επιβεβαιώνει με τον πιο ακριβή τρόπο τη διεθνή υπόσταση του Οργανισμού μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σπουδαίους μας καλλιτέχνες, τα καλλιτεχνικά μας σώματα, καθώς και τους συνεργάτες, το τεχνικό, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό της ΕΛΣ, που ταξίδεψαν στην Κίνα και παρουσίασαν στη Σεντσέν μια παραγωγή όπερας με αμιγώς ελληνικές δυνάμεις, στο υψηλότερο καλλιτεχνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συνδρομή και τη συνεργασία, και φυσικά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που με τη δωρεά του έκανε εφικτή την πραγματοποίηση αυτής της περιοδείας».

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής προγράμματος περιοδειών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

