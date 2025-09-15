search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 15:33
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 13:30

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Live η μάχη του Καραλή στον τελικό του επί κοντώ – Πέρασε εύκολα με την πρώτη τα 5,90μ.

15.09.2025 13:30
tentoglou-karalis

Ο Εμμανουήλ Καραλής διεκδικεί το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα σήμερα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο Ελληνας πρωταθλητής πάει να κοντράρει τον Ντουπλάντις που μοιάζει ασυναγώνιστος, αλλά ο βασικός του στόχος είναι να βρεθεί στο βάθρο άλλης μίας μεγάλης διοργάνωσης και να κάνει ένα μεγάλο άλμα ακόμη και πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ (6,08μ.). Αν τα καταφέρει, θα είναι το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Παράλληλα αγωνίζεται και ο «κολλητός» του, ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό του μήκους. Ο Τεντόγλου πάει στο Τόκιο να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια και για αρχή θέλει να ξεμπερδεύει με τον προκριματικό όπου το όριο πρόκρισης για τον τελικό της Τετάρτης, είναι στα 8,15μ.

Το πρόγραμμα:

13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου
13:49 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Καραλής
14:23 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:06 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός
15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα του Καραλή και την εξέλιξη στο μήκος:

Εχασε το 1ο άλμα ο Καραλής στα 5.95.

Καραλής στα 5,90μ. περνάει πολύ εύκολα με την πρώτη προσπάθεια!

Οκτώ αθλητές συνεχίζουν στα 5,90μ. όπου τώρα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Ο Ντουπλάντις δεν θα δοκιμάσει σε αυτό το ύψος, θα πάει απευθείας στα 5,95μ.

Οριο στο μήκος και ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8,28μ., εκ των βασικών αντιπάλων του Τεντόγλου. Ο Φουρλάνι έμεινε στο 8.07μ. αλλά λογικά θα περάσει με επίδοση αφού δύσκολα θα βγουν 12 με όριο πρόκρισης, καθώς έχουμε μπει στο 3ο άλμα. Με 8,15μ πέρασε και δεύτερος Τζαμαϊκανός, ο Νικαόλι Γουίλιαμς.

10 αθλητές θα συνεχίσουν στα 5,85μ.

To άλμα του Καραλή στα 5,75μ.:

4 αθλητές κινδυνεύουν με αποκλεισμό στο επί κοντώ. Πάνε για τρίτο άλμα στα 5,75μ.

Ο Ισπανός Λεσκάι είναι ο δεύτερος που πιάνει το όριο στο μήκος με άλμα στα 8,21μ.

Πέντε αθλητές έχουν περάσει με την πρώτη τα 5,75μ. Ο Ντουπλάντις το άφησε για τα 5,85μ., ενώ άλλοι 5 πάνε για δεύτερο άλμα

Ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει τα 5,85μ., και θα πάει απευθείας στα 5,90μ!

Πρώτο άλμα του Καραλή στα 5,75μ. το πέρασε για πλάκα! Τουλάχιστον 20 εκατοστά πιο ψηλά

Ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες στα 5,55μ στο επί κοντώ, εκτός έμεινε ο Τούρκος Σασμά. Στα 5.75μ συνεχίζουν οι 11 φιναλίστ από τους 12

Από τα 5,75μ. θα ξεκινήσει ο Καραλής

Σχεδόν ολοκληρώθηκαν τα πρώτα άλματα στο μήκος και μόνο ο Τεντόγλου έχει πιάσει το όριο πρόκρισης

To άλμα του Τεντόγλου:

Γίνεται η παρουσίαση των αθλητών στον τελικό του επί κοντώ

Πέρασε με την πρώτη ο Τεντόγλου στον τελικό! Με 8,17μ.!

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα κάνει δεύτερος κατά σειρά την πρώτη προσπάθειά του στο μήκος, μετά τον Εχάμερ

Διαβάστε επίσης:

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Παναγιώτης Γιαννάκης: «Χάρηκα τη διαδρομή της Εθνικής, αξίζαμε να φτάσουμε στο μετάλλιο» (Video)

Νίκος Γκάλης: Τα συχαρητήρια στην Εθνική μας – «Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dubai_party_1509_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το BBC ξεσκέπασε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Ντουμπάι – «Για 1.000 δολάρια μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα» (photos/video)

vissi-kallimarmaro-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

marinakis_nadroulakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συναντά το «λεφτά υπάρχουν»

dandoulaki-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Αόρατος Επισκέπτης» για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δανδουλάκη – Σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου

ethniki-basket-epistrofi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επέστρεψε στην Αθήνα η Εθνική μπάσκετ – Θερμή υποδοχή για τους «χάλκινους» Έλληνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 15:29
<div style="width:1px;height:1px"></div>dubai_party_1509_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το BBC ξεσκέπασε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Ντουμπάι – «Για 1.000 δολάρια μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα» (photos/video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>vissi-kallimarmaro-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

<div style="width:1px;height:1px"></div>marinakis_nadroulakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συναντά το «λεφτά υπάρχουν»

1 / 3