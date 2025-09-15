Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Live η μάχη του Καραλή στον τελικό του επί κοντώ – Πέρασε εύκολα με την πρώτη τα 5,90μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής διεκδικεί το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα σήμερα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο Ελληνας πρωταθλητής πάει να κοντράρει τον Ντουπλάντις που μοιάζει ασυναγώνιστος, αλλά ο βασικός του στόχος είναι να βρεθεί στο βάθρο άλλης μίας μεγάλης διοργάνωσης και να κάνει ένα μεγάλο άλμα ακόμη και πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ (6,08μ.). Αν τα καταφέρει, θα είναι το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Παράλληλα αγωνίζεται και ο «κολλητός» του, ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό του μήκους. Ο Τεντόγλου πάει στο Τόκιο να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια και για αρχή θέλει να ξεμπερδεύει με τον προκριματικό όπου το όριο πρόκρισης για τον τελικό της Τετάρτης, είναι στα 8,15μ.

Το πρόγραμμα:

13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου

13:49 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Καραλής

14:23 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:06 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός

15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα του Καραλή και την εξέλιξη στο μήκος:

Εχασε το 1ο άλμα ο Καραλής στα 5.95.

Καραλής στα 5,90μ. περνάει πολύ εύκολα με την πρώτη προσπάθεια!

Οκτώ αθλητές συνεχίζουν στα 5,90μ. όπου τώρα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Ο Ντουπλάντις δεν θα δοκιμάσει σε αυτό το ύψος, θα πάει απευθείας στα 5,95μ.

Οριο στο μήκος και ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8,28μ., εκ των βασικών αντιπάλων του Τεντόγλου. Ο Φουρλάνι έμεινε στο 8.07μ. αλλά λογικά θα περάσει με επίδοση αφού δύσκολα θα βγουν 12 με όριο πρόκρισης, καθώς έχουμε μπει στο 3ο άλμα. Με 8,15μ πέρασε και δεύτερος Τζαμαϊκανός, ο Νικαόλι Γουίλιαμς.

10 αθλητές θα συνεχίσουν στα 5,85μ.

To άλμα του Καραλή στα 5,75μ.:

4 αθλητές κινδυνεύουν με αποκλεισμό στο επί κοντώ. Πάνε για τρίτο άλμα στα 5,75μ.

Ο Ισπανός Λεσκάι είναι ο δεύτερος που πιάνει το όριο στο μήκος με άλμα στα 8,21μ.

Πέντε αθλητές έχουν περάσει με την πρώτη τα 5,75μ. Ο Ντουπλάντις το άφησε για τα 5,85μ., ενώ άλλοι 5 πάνε για δεύτερο άλμα

Ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει τα 5,85μ., και θα πάει απευθείας στα 5,90μ!

Πρώτο άλμα του Καραλή στα 5,75μ. το πέρασε για πλάκα! Τουλάχιστον 20 εκατοστά πιο ψηλά

Ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες στα 5,55μ στο επί κοντώ, εκτός έμεινε ο Τούρκος Σασμά. Στα 5.75μ συνεχίζουν οι 11 φιναλίστ από τους 12

Από τα 5,75μ. θα ξεκινήσει ο Καραλής

Σχεδόν ολοκληρώθηκαν τα πρώτα άλματα στο μήκος και μόνο ο Τεντόγλου έχει πιάσει το όριο πρόκρισης

To άλμα του Τεντόγλου:

Γίνεται η παρουσίαση των αθλητών στον τελικό του επί κοντώ

Πέρασε με την πρώτη ο Τεντόγλου στον τελικό! Με 8,17μ.!

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα κάνει δεύτερος κατά σειρά την πρώτη προσπάθειά του στο μήκος, μετά τον Εχάμερ

