«Πράσινοι» φόροι σε επανεξέταση: Από τα καύσιμα ως την πλαστική σακούλα στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου επανέρχεται η «πράσινη» φορολογία, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δρομολογεί επαναξιολόγηση όλων των υφιστάμενων μέτρων. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι δράσεις που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, να εξασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή βαρών και να διαμορφωθεί ένα σύστημα πιο αναλογικό και διαφανές, με κριτήριο όχι μόνο την είσπραξη εσόδων αλλά και τη μετρήσιμη περιβαλλοντική απόδοση.
Η συζήτηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους φόρους. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ταυτόχρονα και την πιθανότητα νέων κινήτρων για επιχειρήσεις και πολίτες που θα επιλέξουν να υιοθετήσουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, ώστε το πλαίσιο να αποκτήσει και ανταποδοτική διάσταση.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα συνολικά έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 ανήλθαν σε 9,257 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 24,4% σε σχέση με το 2022. Οι επιχειρήσεις κατέβαλαν το μεγαλύτερο μέρος (6,18 δισ. ευρώ), ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι πλήρωσαν 3,07 δισ. ευρώ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ενεργειακοί φόροι αποτελούν το 80% των πράσινων φόρων, με 7,5 δισ. ευρώ το 2023, δείχνοντας ότι το βάρος πέφτει κυρίως στην κατανάλωση καυσίμων και ενέργειας, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες κινούνται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα.
Στα τέλη του 2023, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, με σκοπό την πλήρη χαρτογράφηση όλων των υφιστάμενων πράσινων φόρων και περιβαλλοντικών τελών. Η αποστολή της είναι να καταγράψει ποιοι φόροι εφαρμόζονται στην Ελλάδα σήμερα, να αναλύσει τα αποτελέσματά τους και να εντοπίσει τις ανάγκες που προκύπτουν σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Στόχος είναι η κατάρτιση μιας συνολικής πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία θα συνδυάζει τρεις βασικές παραμέτρους: οικονομική βιωσιμότητα, περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.
Η επαναξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με «πυξίδα» τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την κλιματική κρίση, ώστε η Ελλάδα να προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να συνδυάσει την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα με την οικονομική βιωσιμότητα, αποφεύγοντας δυσανάλογες επιβαρύνσεις σε κοινωνικές ομάδες ή παραγωγικούς κλάδους.
