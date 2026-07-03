Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ετοίμαζε ανακοίνωση-«βόμβα» στο ΝΑΤΟ, όμως το σχέδιο αποσύρθηκε όταν έφτασε σε ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σχεδίαζε να ανακοινώσει τον περασμένο μήνα στις Βρυξέλλες νέες περικοπές των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, πέρα από την ακύρωση της αποστολής τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία και την προηγούμενη απόσυρση ταξιαρχίας πεζικού από τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, η πρόταση μπλόκαρε όταν κοινοποιήθηκε στον Μάρκο Ρούμπιο, σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Αντί για άμεσες ανακοινώσεις, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επανεξέταση της διάταξης των δυνάμεών τους στην Ευρώπη, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως έξι μήνες.

Αβέβαιη η γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ

Το περιστατικό δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη καταλήξει στον ρυθμό και την έκταση πιθανών μειώσεων της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει χώρες του ΝΑΤΟ που, κατά την άποψή του, δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους ή δεν στήριξαν τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι προτάσεις και οι σκληρές τοποθετήσεις του Χέγκσεθ έχουν ανησυχήσει συμμάχους και βουλευτές, ακόμη και Ρεπουμπλικανούς, που φοβούνται πλήγμα στη Συμμαχία και ενίσχυση της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ φρόντισε το μήνυμά του να είναι ευθυγραμμισμένο με τους στόχους του προέδρου και να μην περιορίσει τα περιθώρια αποφάσεων του Τραμπ.

Στο επίκεντρο η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Τα επίπεδα των αμερικανικών στρατευμάτων και οι αμυντικές δαπάνες των συμμάχων αναμένεται να κυριαρχήσουν στη συνάντηση του Τραμπ με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ελπίζουν ότι η σύνοδος θα δείξει ενότητα με τις ΗΠΑ και στήριξη στην Ουκρανία, αλλά φοβούνται ότι οι εντάσεις με τον Τραμπ μπορεί να την επισκιάσουν. Σύμφωνα με αξιωματούχους, εξετάζεται ακόμη και η ακύρωση των σχεδίων για σύνοδο στην Αλβανία το επόμενο έτος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μακράν, για να τους προστατεύουν, χωρίς να έχουν κανένα όφελος από αυτό», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Η στροφή προς τον Ειρηνικό

Η αμυντική στρατηγική του Πενταγώνου, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο, προέβλεπε μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, καθώς η Ουάσιγκτον στρέφει την προσοχή της στον δυτικό Ειρηνικό και στο δυτικό ημισφαίριο.

Στόχος είναι οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου.

Τον Μάιο, ο Χέγκσεθ ακύρωσε αιφνιδιαστικά την εννεάμηνη εναλλαγή τεθωρακισμένης ταξιαρχίας από το Φορτ Χουντ του Τέξας προς την Πολωνία. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς βουλευτές, αλλά και ανησυχία στην Πολωνία, που δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Η κίνηση εξέπληξε και τον Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με αξιωματούχους, τηλεφώνησε στον Χέγκσεθ για να τον ρωτήσει γιατί φέρεται τόσο σκληρά σε έναν πολύτιμο σύμμαχο. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι θα στείλει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, αν και, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί επιπλέον δυνάμεις.

Ο ρόλος του Έλμπριτζ Κόλμπι

Η προοπτική νέων περικοπών παραμένει ανοιχτή. Ο Χέγκσεθ και ο βασικός του συνεργάτης σε θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, πιέζουν για μείωση των δυνάμεων που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη.

Ο Κόλμπι θεωρείται υποστηρικτής της μετατόπισης πόρων προς την Ασία, με στόχο την αντιμετώπιση της Κίνας.

Ο πόλεμος με το Ιράν έδωσε νέα αφορμή για επανεξέταση των αμερικανικών στρατιωτικών δεσμεύσεων. Η Βρετανία διέθεσε βάση για αμερικανικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που έπληξαν το Ιράν, ενώ η Ισπανία αρνήθηκε να διαθέσει τις εγκαταστάσεις της. Μετά την κριτική του Γερμανού καγκελάριου στη στρατηγική Τραμπ για το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Η πίεση του Πενταγώνου έχει ανησυχήσει βουλευτές και των δύο κομμάτων. Σε σχέδια στρατιωτικών δαπανών έχουν προστεθεί διατάξεις που θα απαγορεύουν μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων κάτω από 76.000 χωρίς:

αξιολόγηση κινδύνου από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ,

αξιολόγηση από τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου,

πιστοποίηση από τον Χέγκσεθ.

Οι ανησυχίες αυξήθηκαν όταν το γραφείο του Χέγκσεθ προγραμμάτισε τηλεφωνική επικοινωνία με βουλευτές πριν από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Στην κλήση, ο Χέγκσεθ είπε μόνο ότι σχεδιάζει επανεξέταση.

«Αυτή θα είναι μια πραγματική επανεξέταση», δήλωσε στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι στόχος είναι η Ευρώπη να αναλάβει γρήγορα και αμετάκλητα την κύρια ευθύνη για την άμυνά της.

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