Συμφωνίες ύψους άνω των 10 δισ. δολαρίων θα ανακοινωθούν κατά την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία

Η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο σκοπεύουν να ανακοινώσουν οικονομικές συμφωνίες ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, όπως ανέφεραν σήμερα κορυφαίοι αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: μια νέα επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο κορυφαίους αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.

