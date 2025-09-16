search
«170 τετραγωνικά»: Τελευταία παράσταση στις 19/9 στο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου

170tetragonika_adv

Μια από τις σημαντικότερες παραστάσεις του σύγχρονου ελληνικού ρεπερτορίου  μετά από 7 χρόνια ολοκληρώνει με τεράστια επιτυχία τον κύκλο της στο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου στις 19 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την παράσταση φαινόμενο, που χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν» καιπαίχτηκε με συγκινητική ανταπόκριση 6 χειμερινές σεζόν και το φετινό καλοκαίρι σε περιοδεία. Περίπου 100.000 θεατές σε σχεδόν 500 παραστάσεις απόλαυσαν ένα σύγχρονο έργο με άφθονο γέλιο και δράση, σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών, που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Παλούμπης.  

Λίγα λόγια για το έργο

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.

Μια απογευματινή επίσκεψη – βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής, σε ένα «ρινγκ» 170 τετραγωνικών μέτρων.  Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους;  Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣυγγραφέαςΓιωργής Τσουρής
ΣκηνοθεσίαΓιώργος Παλούμπης
Δραματουργική επεξεργασίαΓιώργος Παλούμπης Βάλια Παπακωνσταντίνου
 Μουσική – Video εγκατάστασηΓιωργής Τσουρής  
Βοηθός σκηνοθέτηςΓιωργής Τσουρής
ΣκηνικάΚωνσταντίνα Μαρδίκη Έλλη Παπαδάκη
ΚοστούμιαΒασιλική Σύρμα  
ΦωτισμοίΣεμίνα Παπαλεξανδροπούλου  
ΦωτογραφίεςΑνδρέας Παπακωνσταντίνου  

Ερμηνεύουν:

ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ  ΗΒΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ  ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διάρκεια παράστασης:          95’

Τιμές εισιτηρίων:                     20 € [ κανονικό]

                                                17 € [μαθητές, φοιτητές, άνεργοι]

Προπώληση:                           more.com

Επικοινωνία – Πληροφορίες: 5seasonar[email protected] | 211 419 6495

