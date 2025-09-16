search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:55
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16.09.2025 11:53

ΔΥΠΑ: Πάνω από 6.000 πολίτες στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

16.09.2025 11:53
Περισσότεροι από 6.000 πολίτες επισκέφθηκαν την εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Με 6.449 επισκέπτες και πάνω από 2.500 προεγγραφές, η διοργάνωση καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές του θεσμού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τις 100 συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 276 υποψήφιοι προωθούνται για άμεση πρόσληψη, ενώ 921 προτείνονται για δεύτερη συνέντευξη, αντανακλώντας την υψηλή ζήτηση για εργασία και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανέφεραν σημαντική άνοδο στην ποιότητα των βιογραφικών σημειωμάτων, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή νέων σε ηλικία υποψηφίων, συγκριτικά με προηγούμενες διοργανώσεις.

Οι «Ημέρες Καριέρας» επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό ρόλο της ΔΥΠΑ ως γέφυρα μεταξύ των δεξιοτήτων των υποψηφίων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση και υποστηρίζοντας νέους και γυναίκες σε όλη τη χώρα.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να διευρύνει τις δράσεις της στην κατάρτιση και επανακατάρτιση, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

