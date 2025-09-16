Elval: Εδραιώνει την ηγετική της θέση στην αμυντική βιομηχανία προσφέροντας αλουμίνιο υψηλής τεχνολογικής αξίας διεθνώς

Η Elval, μέσω του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως ηγέτιδα στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις αλουμινίου και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με διαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, η εταιρεία διευρύνει σταθερά το παγκόσμιο αποτύπωμά της στον κλάδο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Βασιζόμενη στην συνεχόμενη αναβάθμιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της, η Elval διαθέτει προϊόντα αλουμινίου εξειδικευμένων προδιαγραφών, ικανά να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εφαρμογών στον τομέα της άμυνας. Οι λύσεις της ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας αγοράς, συνδυάζοντας υψηλή τεχνογνωσία και αξιοπιστία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της εξωστρέφειας, η Elval προχώρησε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Mevaco, προμηθεύοντάς την με αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή πολεμικών πλοίων τελευταίας γενιάς από τον ευρωπαϊκό όμιλο Naval Group. Η Mevaco, βασικός συνεργάτης της Elval και κορυφαίος προμηθευτής μηχανολογικών συστημάτων, διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στο πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών FDI HN για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Όπως τόνισε ο Χαράλαμπος Χάικος, Commercial Senior Director της Elval: «Η συνεργασία μας με τη Mevaco στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI HN του Naval Group για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας της Elval στον τομέα της άμυνας. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας μας, αλλά και στην υποστήριξη καινοτόμων έργων σε διεθνές επίπεδο».

