search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 20:41
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 19:00

H FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ένα εντυπωσιακό βίντεο με τα highlights του στο Eurobasket

16.09.2025 19:00
giannis-new

Η FIBA, σε μια κίνηση που αποδεικνύει την παγκόσμια αναγνώριση του ταλέντου του, αφιέρωσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες στιγμές του στο πρόσφατο EuroBasket 2025, όπου η Ελλάδα κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κυριαρχία του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος πραγματοποίησε μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τη διοργάνωση με 27.3 πόντους, 68.5% εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ ανά ματς.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τις σπουδαίες του εμφανίσεις στο Eurobasket 2025.

Διαβάστε επίσης:

Σε ξεχωριστή πλατφόρμα της ΕΡΤ ο τελικός του Τεντόγλου στο μήκος

Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή (video)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου» – Νέα ανάρτηση για το χάλκινο στο Eurobasket (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
redford thanatos 33- new
ΣΙΝΕΜΑ

Το «American beauty» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

famellos-routsi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φάμελλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Απάνθρωπη η άρνηση του αιτήματος εκταφής»

idf gaza 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις σφαγές στη Γάζα: Δύο μεραρχίες προχωρούν στην καρδιά της πόλης – Απελπισμένοι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να ξεφύγουν

xamilton-new
LIFESTYLE

Ξέσπασμα του Χάμιλτον για τη Γάζα: «Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι μπροστά σε μια γενοκτονία»

credia-bank
BUSINESS

CrediaBank: Αποκτά το 70% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ με προοπτική ανάπτυξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 20:40
redford thanatos 33- new
ΣΙΝΕΜΑ

Το «American beauty» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

famellos-routsi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φάμελλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Απάνθρωπη η άρνηση του αιτήματος εκταφής»

idf gaza 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις σφαγές στη Γάζα: Δύο μεραρχίες προχωρούν στην καρδιά της πόλης – Απελπισμένοι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να ξεφύγουν

1 / 3