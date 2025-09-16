Η FIBA, σε μια κίνηση που αποδεικνύει την παγκόσμια αναγνώριση του ταλέντου του, αφιέρωσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες στιγμές του στο πρόσφατο EuroBasket 2025, όπου η Ελλάδα κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κυριαρχία του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος πραγματοποίησε μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τη διοργάνωση με 27.3 πόντους, 68.5% εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ ανά ματς.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τις σπουδαίες του εμφανίσεις στο Eurobasket 2025.

The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷



Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.



📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025

Διαβάστε επίσης:

Σε ξεχωριστή πλατφόρμα της ΕΡΤ ο τελικός του Τεντόγλου στο μήκος

Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή (video)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου» – Νέα ανάρτηση για το χάλκινο στο Eurobasket (video)