OneDealer και ServiceNow φέρνουν τον Μετασχηματισμό με Τεχνητή Νοημοσύνη στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και τον Δημόσιο Τομέα

Η OneDealer, κορυφαία εταιρεία σε λύσεις τεχνολογίας επιχειρήσεων, και η ServiceNow (NYSE: NOW), η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, ανακοίνωσαν σήμερα μια νέα συνεργασία για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε ολόκληρο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Ελλάδας.

Συνδυάζοντας τη βαθιά τοπική εμπειρία της OneDealer με την αξιόπιστη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της ServiceNow, η συνεργασία στοχεύει στην παροχή αυτοματισμού επόμενης γενιάς, έξυπνων λειτουργιών και εργαλείων γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών οργανισμών.

Συγκεκριμένα, η OneDealer θα ηγηθεί της τοπικής υλοποίησης, προσαρμόζοντας τις λύσεις της ServiceNow στις μοναδικές νομικές, ρυθμιστικές και γλωσσικές απαιτήσεις της Ελλάδας και θα στηρίξει τους οργανισμούς ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της πλατφόρμας ServiceNow. Η ServiceNow χρησιμοποιείται από περισσότερους από 8.400 οργανισμούς παγκοσμίως —συμπεριλαμβανομένου του 85% των εταιρειών του Fortune 500— για την ενοποίηση δεδομένων, ΤΝ και ροών εργασίας, με σκοπό τη δημιουργία μετασχηματιστικών αποτελεσμάτων. Η αποδεδειγμένη επιτυχία σε κλάδους όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία, η βιομηχανία και η δημόσια διοίκηση παρέχει στην Ελλάδα ένα στιβαρό υπόδειγμα για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους της «Ψηφιακής Δεκαετίας» της ΕΕ.

«Από την ίδρυσή της, το όραμα της OneDealer ήταν να τοποθετήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας. Η στρατηγική αυτή συνεργασία με τη ServiceNow αποτελεί την κορύφωση αυτού του οράματος και θέτει τα θεμέλια για το επόμενο κεφάλαιο καινοτομίας. Μαζί, σχεδιάζουμε το μέλλον των επιχειρησιακών λειτουργιών στην Ελλάδα και θέτουμε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ψηφιακή ηγεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Νίκος Β. Βαρδινογιάννης, Συνιδρυτής και Πρόεδρος OneDealer Holdings S.A.

«Καθώς όλα τα έθνη αγωνίζονται να οικοδομήσουν βιώσιμες ψηφιακές οικονομίες, η Ελλάδα ηγείται από την πρώτη γραμμή. Η OneDealer διαθέτει μια διακεκριμένη πορεία υποστήριξης ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Η ServiceNow επεκτείνει την παρουσία της σε αυτήν την καινοτόμο αγορά, που αποτελεί την πύλη προς τα Βαλκάνια. Μαζί, η ServiceNow και η OneDealer φέρνουν την τεχνολογία, το ταλέντο και την τεχνογνωσία για να στηρίξουν αυτή τη νέα φάση εκσυγχρονισμού με τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για μια συνεργασία βασισμένη σε κοινά πλεονεκτήματα, σχεδιασμένη να αποδίδει πραγματικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, όχι μόνο να αναπτύξουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και να προωθήσουμε τους στόχους που έχει θέσει η Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος της “Ψηφιακής Δεκαετίας” της ΕΕ».

Nick Tzitzon, Αντιπρόεδρος ServiceNow

«Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα. Ενώνοντας την ηγετική θέση της OneDealer στην αγορά με την αποδεδειγμένη αριστεία της πλατφόρμας της ServiceNow, δίνουμε τη δυνατότητα στους οργανισμούς να πετύχουν λειτουργικό μετασχηματισμό σε μεγάλη κλίμακα. Η κοινή μας δέσμευση είναι να προσφέρουμε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ουσιαστικά επιχειρηματικά αποτελέσματα σε ολόκληρο το ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο».

Steve Tzikakis, Πρόεδρος OneDealer

«Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε την παγκόσμιας κλάσης πλατφόρμα της ServiceNow στην Ελλάδα. Αυτή η συνεργασία ξεπερνά την τεχνολογία. Πρόκειται για την ενδυνάμωση των ελληνικών οργανισμών ώστε να ηγηθούν με ευελιξία, ευφυΐα και μετρήσιμο αντίκτυπο σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Μαζί, στοχεύουμε να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό των ψηφιακών λειτουργιών, προσφέροντας μετρήσιμη αξία από το όραμα μέχρι την υλοποίηση».

Αθανάσιος Τασούδης, Διευθύνων Σύμβουλος OneDealer.

