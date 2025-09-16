search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 15:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 13:54

Ταύρος: Εντοπίστηκαν τρύπες από σφαίρες στο κτίριο που στεγάζονται γραφεία του ΚΕΦΟΔΕ (photos)

16.09.2025 13:54
kefode_sfaires_1609_1920-1080_new

Τρύπες από σφαίρες σε δύο τζάμια κτιρίου στον Ταύρο, όπου στεγάζονται γραφεία του ΚΕΦΟΔΕ, εντόπισε εργαζόμενος του Κέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 9:30 το πρωί, εργαζόμενος παρατήρησε -κατά την είσοδό του στο κτίριο- τρύπες από σφαίρες σε δύο τζάμια και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Τα γραφεία είχαν κλείσει το προηγούμενο βράδυ στις 7:30 και μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα, με τη συμμετοχή ειδικών συνεργείων, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί βολίδες ή άλλα ευρήματα, ενώ η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση.

Διαβάστε επίσης:

Άγρια επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό: «Τσαντάκιας» την γρονθοκόπησε και της πήρε το πορτοφόλι (video)

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Αλλαγή μέρας και ώρας στη στάση εργασίας για τον νευροχειρουργό του Θριάσιου

hodeida-israel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF λέει ότι θα χτυπήσει το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη – Εξέδωσε εντολής εκκένωσης

andreas-loverdos_1609_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

robert-redford
LIFESTYLE

Έκτακτο – Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

fragkoulis-marinella-new
LIFESTYLE

Μάριος Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας τη θυμόμαστε έτσι όπως ήταν – Τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 15:38
giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Αλλαγή μέρας και ώρας στη στάση εργασίας για τον νευροχειρουργό του Θριάσιου

hodeida-israel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF λέει ότι θα χτυπήσει το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη – Εξέδωσε εντολής εκκένωσης

andreas-loverdos_1609_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

1 / 3