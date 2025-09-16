Ταύρος: Εντοπίστηκαν τρύπες από σφαίρες στο κτίριο που στεγάζονται γραφεία του ΚΕΦΟΔΕ (photos)

Τρύπες από σφαίρες σε δύο τζάμια κτιρίου στον Ταύρο, όπου στεγάζονται γραφεία του ΚΕΦΟΔΕ, εντόπισε εργαζόμενος του Κέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 9:30 το πρωί, εργαζόμενος παρατήρησε -κατά την είσοδό του στο κτίριο- τρύπες από σφαίρες σε δύο τζάμια και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Τα γραφεία είχαν κλείσει το προηγούμενο βράδυ στις 7:30 και μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα, με τη συμμετοχή ειδικών συνεργείων, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί βολίδες ή άλλα ευρήματα, ενώ η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση.

