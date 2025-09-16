Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης τερμάτισε πρώτη στην πρεμιέρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν έδωσαν χθες (15/9) οι ψυχαγωγικές εκπομπές της πρωινής ζώνης, διεκδικώντας την πρωτιά στην πρεμιέρα τους.
Την κορυφή στην τηλεθέαση, ωστόσο, κατέκτησε η Κατερίνα Καινούργιου που όπως φαίνεται μπήκε με το… δεξί στη νέα σεζόν.
Ειδικότερα, η εκπομπή Super Κατερίνα σημείωσε μέσο όρο 18,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ έκοψε πρώτη το νήμα και στο γενικό σύνολο με 15,3%.
Ακολούθησαν στο δυναμικό κοινό το Πρωινό με μέσο όρο 14,4%, το Buongiorno με 14%, το Breakfast@star με 9,3%, το 10 Παντού με 6,1%, το Πρωίαν σε είδον με 5,1% και οι Αταίριαστοι με 4,6%.
Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το Πρωινό είχε μέσο όρο 15%, οι Αταίριαστοι 13,9%, το Buongiorno 11,8%, το 10 Παντού 9,4%, το Breakfast@star 6,3% και το Πρωίαν σε είδον 6,3%.
Δυναμικό Κοινό
Super Κατερίνα – 18,7%
Το Πρωινό – 14,4%
Buongiorno – 14%
Breakfast@star – 9,3%
10 παντού – 6,1%
Πρωίαν σε είδον – 5,1%
Αταίριαστοι – 4,6%
Γενικό Σύνολο
Super Κατερίνα – 15,3%
Το Πρωινό – 15%
Αταίριαστοι – 13,9%
Buongiorno – 11,8%
10 παντού – 9,4%
Breakfast@star – 6,3%
Πρωίαν σε είδον – 6,3%
