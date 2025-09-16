Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης τερμάτισε πρώτη στην πρεμιέρα

Την πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν έδωσαν χθες (15/9) οι ψυχαγωγικές εκπομπές της πρωινής ζώνης, διεκδικώντας την πρωτιά στην πρεμιέρα τους.

Την κορυφή στην τηλεθέαση, ωστόσο, κατέκτησε η Κατερίνα Καινούργιου που όπως φαίνεται μπήκε με το… δεξί στη νέα σεζόν.

Ειδικότερα, η εκπομπή Super Κατερίνα σημείωσε μέσο όρο 18,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ έκοψε πρώτη το νήμα και στο γενικό σύνολο με 15,3%.

Ακολούθησαν στο δυναμικό κοινό το Πρωινό με μέσο όρο 14,4%, το Buongiorno με 14%, το Breakfast@star με 9,3%, το 10 Παντού με 6,1%, το Πρωίαν σε είδον με 5,1% και οι Αταίριαστοι με 4,6%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το Πρωινό είχε μέσο όρο 15%, οι Αταίριαστοι 13,9%, το Buongiorno 11,8%, το 10 Παντού 9,4%, το Breakfast@star 6,3% και το Πρωίαν σε είδον 6,3%.

Η τηλεθέαση

Δυναμικό Κοινό

Super Κατερίνα – 18,7%

Το Πρωινό – 14,4%

Buongiorno – 14%

Breakfast@star – 9,3%

10 παντού – 6,1%

Πρωίαν σε είδον – 5,1%

Αταίριαστοι – 4,6%

Γενικό Σύνολο

Super Κατερίνα – 15,3%

Το Πρωινό – 15%

Αταίριαστοι – 13,9%

Buongiorno – 11,8%

10 παντού – 9,4%

Breakfast@star – 6,3%

Πρωίαν σε είδον – 6,3%

