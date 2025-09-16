search
Ξέσπασμα του Χάμιλτον για τη Γάζα: «Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι μπροστά σε μια γενοκτονία»

Ο Λιούις Χάμιλτον αναφέρθηκε ξανά μέσω των social media στην εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, εκεί όπου τις τελευταίες ώρες έχει κλιμακωθεί η ένταση και οι επιθέσεις εναντίον αμάχων.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πήρε ξεκάθαρη θέση για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, μέσω ανάρτησης σε story στο Instagram. Ο Βρετανός οδηγός, γνωστός για την κοινωνική του δράση και τις δημόσιες παρεμβάσεις του σε ζητήματα δικαιωμάτων και δικαιοσύνης, καταδίκασε με σκληρή γλώσσα την επίθεση του Ισραήλ και την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

«Η κατάσταση στη Γάζα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερο από το 10% του πληθυσμού έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Χάμιλτον αναφέρθηκε και στη συγκλονιστική διαπίστωση του ΟΗΕ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, περιέγραψε τα γεγονότα ως «γενοκτονία»: «Σήμερα, μια ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ περιέγραψε όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως γενοκτονία. Ως ανθρώπινα όντα, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και να αφήσουμε αυτό να συνεχίζεται».

