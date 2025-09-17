Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

Κάποιες από τις νότες τους σίγησαν.

Κάποιες από τις νότες τους είναι σπασμένες.

Κάποιες από τις νότες τους γδέρνουν τον λαιμό καθώς βγαίνουν ως κραυγές, ως λυγμοί, ως μοιρολόγια.

Κάποιες από τις νότες τους χάνονται υπό τον ήχο των βομβών.

Κάποιες από τις νότες τους είναι υπόκωφες και ψιθυριστές, σαν ένα σπίτι που καταρρέει.

Όλες οι νότες τους ορθώνονται, βγάζουν φτερά, βγαίνουν από τα στόματά τους που γίνονται στόματά μας, βγαίνουν από τις καρδιές τους που γίνονται καρδιές μας, ταξιδεύουν σε εκείνον τον κόσμο όπου τα παιδιά παίζουν ανέμελα, όπου οι μανάδες ζυμώνουν το ψωμί της μέρας, όπου τα χαμόγελά τους ανθίζουν σαν τριαντάφυλλα.

Ως μουσικοί, ως πολίτες, ως άνθρωποι, τραγουδάμε και παίζουμε για εκείνον τον κόσμο, εκείνα τα παιδιά, εκείνες τις μανάδες, εκείνα τα χαμόγελα.

Ενώνουμε τις φωνές μας για τον λαό της Παλαιστίνης, για το ψωμί και το νερό, για τη γη και την ελευθερία, για να σπάσουμε το τείχος της σιγής.

Κάνουμε τη μουσική μας ασπίδα κόντρα στη σιωπή.

Η πρωτοβουλία «Η μουσική κόντρα στη σιωπή» διοργανώνει δημόσιες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε 6 πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κομοτηνή, Λήμνος, Πάρος), το απόγευμα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί διήμερο δράσεων:

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία κλασσικού τραγουδιού με τίτλο «Η μητέρα γη, η γη μητέρα», αφιερωμένη στην Παλαιστίνη, στις 20:00 στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Χαλανδρίου.

Την Κυριακή στις 19:00 στα Προπύλαια, θα πραγματοποιηθεί καλλιτεχνική παρέμβαση από μουσικούς και τραγουδιστές του κλασικού χώρου. Ένα πλήθος λυρικών φωνών θα ενωθεί, τραγουδώντας τρία τραγούδια στην καρδιά της πόλης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση του χορωδιακού συνόλου έχει αναλάβει ο Γιώργος Πατεράκης. Η διάρκεια της δράσης είναι περίπου 15 λεπτά.

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία:

«Η μουσική κόντρα στη σιωπή» είναι μια πρωτοβουλία μουσικών που δημιουργήθηκε στα πρότυπα αντίστοιχων κινήσεων οι οποίες ξεκίνησαν από την Ιταλία και μέχρι στιγμής έχουν διαδοθεί σε Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία και Αυστρία. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία και υποστήριξη πολυμορφικών μουσικών δράσεων προς υποστήριξη του λαού της Παλαιστίνης.