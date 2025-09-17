search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 02:18
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

17.09.2025 00:55

Στην Ελλάδα ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης: Αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον χρυσό πρωταθλητή της πάλης

17.09.2025 00:55
koygioumtzidis 88- new

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε το βράδυ της Τρίτης ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης Γιώργος Κουγιουμτζίδης, ένα 24ωρο μετά τον θρίαμβό του στο Ζάγκρεμπ.

Φίλοι, συγγενείς, αλλά και κόσμος που είχε συγκεντρωθεί τον υποδέχτηκαν με λουλούδια και αγκαλιές.

«Παγκόσμιος στην πάλη Έλληνας στη ψυχή, το όνομά σου γράφτηκε με ιδρώτα και ψυχή, σε αγαπάμε Γιώργο!», έγραφε το πανό που κρατούσαν φίλοι του.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο στο Ζάγκρεμπ το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025), κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γράφοντας έτσι το όνομά του με χρυσά γράμματα στην κορυφή του αθλήματος.

Ο 23χρονος επικράτησε στον τελικό του Αμερικανού Λέβι Ντέιβιντ Χέινς με 3-2 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία ανδρών.

