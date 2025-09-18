search
18.09.2025 13:04

Η Πέππα συνάντησε τους μικρούς της φίλους στην Ελλάδα, λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα

18.09.2025 13:04
peppa

Η αγαπημένη Πέππα το Γουρουνάκι έκανε μια πρώτη γνωριμία με τους μικρούς της φίλους στην Ελλάδα, δίνοντάς τους μια γεύση από τη νέα της οικογενειακή περιπέτεια, πριν από την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας «Η ΠΕΠΠΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΩΡΟ», που κάνει βγει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου 2025 και θα παρουσιαστεί σε ειδική προβολή σε αθηναϊκό σινεμά.

Το πρώτο αυτό ραντεβού δόθηκε στον ατμοσφαιρικό θερινό κινηματογράφο Options Open Air στο Smart Park, στα Σπάτα, ο οποίος πλημμύρισε από παιδικά γέλια, ενθουσιασμό και πολύχρωμα χαμόγελα.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο Πέτρος Ίμβριος με τον γιο του, η Σάσα Σταμάτη με τον ανιψιό της, η Τζένη Κατσίγιαννη με τον γιο της, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο Ηλίας Παλιουδάκης, ο Θάνος Μπόλας κ.ά.

Η ταινία, που διανέμεται από τη Dream Films σε συνεργασία με την Hasbro, θα προβάλλεται σε επιλεγμένους κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και γέλιο.

Η Πέππα μεγαλώνει και μαζί της μεγαλώνει και η οικογένειά της! Στην πιο τρυφερή της περιπέτεια μέχρι σήμερα, η Πέππα υποδέχεται ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Η ιστορία ξεδιπλώνεται με χιούμορ και συναίσθημα, ενώ περιλαμβάνει ανακαινίσεις στο σπίτι, αγορά καινούριου αυτοκινήτου και πολλές νέες οικογενειακές στιγμές.

Η ταινία περιλαμβάνει έξι ολοκαίνουρια τραγούδια και μουσικά βίντεο, δίνοντας την ευκαιρία στους μικρούς θεατές να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να γελάσουν παρέα με την Πέππα και τους φίλους της.

