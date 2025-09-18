search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 16:20
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 15:06

Η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» επιστρέφει

18.09.2025 15:06
IGM_Epomeni Stasi Gazochori_George Spanos 6

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι μας καλούν να ζήσουμε για δεύτερη σεζόν τη γειτονιά του Γκαζιού…αλλιώς! Κάθε Κυριακή του Οκτωβρίου, η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει και να μας θυμίσει ξανά την ιστορία του Γκαζοχωρίου, όπως ονομαζόταν παλιότερα η συνοικία γύρω από το εργοστάσιο φωταερίου.

Με οδηγούς τους τρεις θεατρικούς ξεναγούς-ηθοποιούς Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου και Χρήστο Χριστόπουλο, οι συμμετέχοντες θα κάνουν στάσεις σε μικρά στενά και μεγάλους δρόμους, εκεί όπου η ιστορία της γειτονιάς συναντά τις φωνές και τις μνήμες των κατοίκων της.

Μέσα από αφηγήσεις, μαρτυρίες, τραγούδια και φωτογραφίες, με τη χρήση διαφορετικών θεατρικών μέσων και τεχνικών αλλά και μέσα από μια πρωτότυπη αλληλεπίδραση με το κοινό, η περιπατητική θεατρική περιπλάνηση φωτίζει γωνιές που κρύβουν μυστικές ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν ή έζησαν εκεί, μεγάλα και μικρά γεγονότα που σημάδεψαν την περιοχή αλλά και την πολιτιστική της κληρονομιά. Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια για περπάτημα, πάρτε μαζί σας διάθεση για εξερεύνηση και ελάτε να ζήσουμε ξανά τις πιο διαφορετικές Κυριακές στο Γκαζοχώρι!


Συντελεστές

Έρευνα – δραματουργία: Χρήστος Χριστόπουλος

Ιστορική επιμέλεια: Γιάννης Στογιαννίδης

Ενδυματολογικά – σκηνογραφικά: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ

Θεατρικοί ξεναγοί: Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Χρήστος Χριστόπουλος

Παραγωγή: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Κυριακές 05.10, 12.10, 19.10, 26.10

Ώρα έναρξης: 10:30

Ώρα προσέλευσης: 10:15, διάρκεια διαδρομής 90′

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Τεχνόπολης (συμβολή των οδών Πειραιώς & Περσεφόνης)

Εισιτήρια: 12€, 10€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας άνω των 65)

Προπώληση μέσω more.com

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe-347
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωραία αρχίσαμε – Κρύβουν από την εξεταστική «Φραπέ», «Χασάπη», Πόπη με την πόρσε και βουλευτές

dei_myHomePlan
BUSINESS

ΔΕΗ myHome Plan: Νέο προϊόν σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών

gaza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Γάζα: Νέοι ισοπεδωτικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ – Κόπηκαν τηλεφωνικές γραμμές και ίντερνετ

opekepe-eksetastiki-34
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Εξεταστική: Η ΝΔ στήνει «φίλτρο» στη λίστα μαρτύρων – Συγκάλυψη καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Είναι ντροπή αυτό που κάνετε»

troxaio_1809_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 16:14
opekepe-347
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωραία αρχίσαμε – Κρύβουν από την εξεταστική «Φραπέ», «Χασάπη», Πόπη με την πόρσε και βουλευτές

dei_myHomePlan
BUSINESS

ΔΕΗ myHome Plan: Νέο προϊόν σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών

gaza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Γάζα: Νέοι ισοπεδωτικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ – Κόπηκαν τηλεφωνικές γραμμές και ίντερνετ

1 / 3