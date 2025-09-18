search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:51
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 13:47

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ξεκινά το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» – Η τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία για θέματα ψυχικής υγείας

18.09.2025 13:47
mouseio-technis-new

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει στο έργο «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης», με το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+».

Το έργο της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0.» και υλοποιείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής».

Το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών και έχει ως στόχο να προάγει τον ευεργετικό ρόλο των τεχνών στην ψυχική υγεία, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε δύο τρίμηνους κύκλους και θα περιλαμβάνει 12 δωρεάν συναντήσεις στους χώρους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, πάντα με την συμβολή επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Στόχος του Προγράμματος είναι η μείωση του άγχους και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων για τα άτομα άνω των 60, η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ρύθμισης των συναισθημάτων και η καλλιέργεια της κοινωνικής συνδεσιμότητας, μειώνοντας το αίσθημα μοναξιάς.

Τα άτομα που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, art therapy τεχνικές καθώς και παρεμβάσεις που αξιοποιούν τα εκθέματα του Μουσείου, θα εξερευνήσουν ζητήματα όπως η καλή ψυχική υγεία και οι ψυχολογικές δυσκολίες, η σημασία της αυτοφροντίδας, οι διεργασίες των απωλειών και η αυτοσυμπόνια.

Καθώς η τρίτη ηλικία αποτελεί μία περίοδο αλλαγών και προκλήσεων, όπως η σταδιακή μείωση της σωματικής λειτουργικότητας και ο περιορισμός της κοινωνικής δραστηριότητας, πολλά άτομα βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους, θλίψης και απομόνωσης. Η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο επεξεργασίας και διαχείρισης αυτών των συναισθημάτων και ενίσχυσης της ψυχικής ευημερίας, προσφέροντας δημιουργική έκφραση, κοινωνική συνδεσιμότητα και συναισθηματική ενδυνάμωση.

Το Πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Ακολουθεί το επιτυχημένο πρόγραμμα «Συλλογικό Ευ Ζην. Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης» που υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και απευθυνόταν σε εφήβους, με στόχο την ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που ενισχύουν την ψυχική ευεξία (well-being) και την ποιότητα της ζωής τους.

Πρακτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»:

  • Διάρκεια συμμετοχής: 3 μήνες (κάθε κύκλος)
  • Συμμετοχή: Δωρεάν
  • Τοποθεσία: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ηροδότου 1, Αθήνα 106 74
  • Συναντήσεις: Κάθε Πέμπτη 17:30-20:00,
  • Α’ κύκλος: Σεπτέμβριος 2025 – Δεκέμβριος 2025
  • Β’ κύκλος: Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026

Πληροφορίες ΕΔΩ

Το έργο «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Διαβάστε επίσης:

«Ιβάνοφ» του Άντον Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη – Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sex
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν σεξ; Ο ρόλος των γονιδίων

NYT_exofyllo
MEDIA

Αβάσιμη η αγωγή Τραμπ κατά των NYT, σύμφωνα με νομικούς των ΗΠΑ και ειδικούς της Πρώτης Τροπολογίας

air_india_crash
ΚΟΣΜΟΣ

Οι οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος της Air India μηνύουν την Boeing

parastasi-new (2)
ΘΕΑΤΡΟ

«Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άλμα – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν

opap
ADVERTORIAL

Τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση στα Ιωάννινα με τη «σφραγίδα» του ΟΠΑΠ – Ανυπομονησία για το showcar της McLaren F1 Team, συμμετοχές-ρεκόρ στο Ioannina Lake Run και έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στις γυναίκες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:51
sex
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν σεξ; Ο ρόλος των γονιδίων

NYT_exofyllo
MEDIA

Αβάσιμη η αγωγή Τραμπ κατά των NYT, σύμφωνα με νομικούς των ΗΠΑ και ειδικούς της Πρώτης Τροπολογίας

air_india_crash
ΚΟΣΜΟΣ

Οι οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος της Air India μηνύουν την Boeing

1 / 3