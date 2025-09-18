search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 11:54
18.09.2025 10:17

Το τρυφερό μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Μαράια για τα γενέθλιά της

18.09.2025 10:17
giannis-antetokounmpo-mariah-instagram
Photo: Instagram

Με ένα τρυφερό μήνυμα μέσω social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευχήθηκε στη σύζυγό του, Μαράια, για τα γενέθλιά της.

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής μας και των Μπακς πόσταρε μια φωτογραφία του ζευγαριού, γράφοντας «χρόνια πολλά αγάπη μου» και συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει 4 παιδιά, δέχθηκε πρόσφατα απειλές θανάτου στο διαδίκτυο από Τούρκο χρήστη και δήλωσε αποφασισμένο να στείλει την υπόθεση στην αστυνομία.

mazonakis-kousoulos-new
MEDIA

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

macrons_1809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει «επιστημονικά στοιχεία» σε δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

trump-kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυνήγι μαγισσών μετά την δολοφονία Κερκ – Ο Τραμπ και η MAGA φιμώνουν τον Κίμελ στο όνομα του… free speech

ethniki asfalistiki
BUSINESS

Εθνική Ασφαλιστική: Αποκτά πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των εταιρειών Elysee του ομίλου Συγγελίδη

ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

