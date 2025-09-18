Το τρυφερό μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Μαράια για τα γενέθλιά της

Με ένα τρυφερό μήνυμα μέσω social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευχήθηκε στη σύζυγό του, Μαράια, για τα γενέθλιά της.

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής μας και των Μπακς πόσταρε μια φωτογραφία του ζευγαριού, γράφοντας «χρόνια πολλά αγάπη μου» και συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει 4 παιδιά, δέχθηκε πρόσφατα απειλές θανάτου στο διαδίκτυο από Τούρκο χρήστη και δήλωσε αποφασισμένο να στείλει την υπόθεση στην αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Ρώμας: «Θεωρώ απαράδεκτη την επίθεση στη Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ» (Video)

Βρετανία: Το υπερπολυτελές βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ – Οι φιλοφρονήσεις, η κίτρινη τουαλέτα της Μελάνια και το μενού (Photos/Video)

«Ozzy: No Escape From Now»: Στη δημοσιότητα το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον θρύλο των Black Sabbath (Video)