Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν την πυροδότησε ο πελάτης μου, αλλά ο ίδιος» λέει ο δικηγόρος του ανθρώπου που έδωσε στον μουσικό την κροτίδα (Video)

Σε μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησε ο άνθρωπος που του είχε δώσει την κροτίδα η οποία εξερράγη στο χέρι του με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του, σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, στις 21 Απριλίου του 2025.

Ο τραυματισμός προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων κι έκτοτε, η σχέση των δυο ανδρών που υπήρξαν φίλοι, επιδεινώθηκε ραγδαία. Η μήνυση που κατατέθηκε αφορά στην ανάρτηση φωτογραφίας και υβριστικού σχολίου στα social media, πυροδοτώντας νέα ένταση.

Στην εν λόγω φωτογραφία απεικονίζεται ο άνθρωπος που έδωσε την κροτίδα στον μουσικό να διασκεδάζει παρέα με άλλους άνδρες σε πανηγύρι. Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνόδευσε το εν λόγω στιγμιότυπο με ένα μακροσκελές κείμενο το οποίο περιείχε υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

«Θα σας πω ότι είναι θλιβερό ένας άνθρωπος που είναι δεξιοτέχνης του κλαρίνου να στερείται της δυνατότητας να παίξει μουσική και ελπίζω να επανέλθει, αυτή είναι και η επιθυμία του πελάτη μου. Απέχει, όμως, αυτό από την ποινική διάσταση της υποθέσεως και εάν ο πελάτης μου έχει οποιαδήποτε ποινική σε σχέση με την κροτίδα αυτή, την οποία δεν είχε πυροδοτήσει. Την πυροδότησε αντιθέτως ο κύριος Μουγκοπέτρος, όπως ο ίδιος το έχει πει. Να σας πω ότι έχει σχηματιστεί μια ποινική δικογραφία μετά από μηνυτήρια αναφορά, που έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει καταθέσει ο κύριος Μουγκοπέτρος, για την οποία όμως μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε εξηγήσεις. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχει κατατεθεί μήνυση εις βάρος μας, ακόμα και για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο εντολέας μου έδωσε μια κροτίδα την ώρα του χορού και ο κύριος Μουγκοπέτρος την άναψε. Αυτό είναι δεδομένο, το έχει πει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ενώ νοσηλευόταν. Αυτό συνέβη 6.30 το πρωί» ανέφερε ο δικηγόρος του ανθρώπου που έδωσε την κροτίδα στον Άρη Μουγκοπέτρο.

«Εμείς δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε εξηγήσεις μέχρι και σήμερα. Δεν μας έχει καλέσει κανείς. Θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση πήρε ποινικές διαστάσεις χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να στοιχειοθετούνται αδικήματα. Δεν μπορούμε να πάμε από το αδίκημα σε μια υπέρβαση και να λέμε ότι ένας καρδιακός, αδελφικός φίλος, είχε πρόθεση να σκοτώσει. Αν είναι ποτέ δυνατόν να είχε πρόθεση να σκοτώσει έναν φίλο που πήγαιναν μαζί στα πανηγύρια. Εμείς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταθέσουμε μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση και για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, γιατί πια αυτή η συμπεριφορά υπερέβη το μέτρο. Από τον δικό μου εντολέα δεν αναρτήθηκε καμία φωτογραφία. Τον δικό μου εντολέα τον φωτογράφισε κάποιος ως θαμώνα του τραπεζιού, στο οποίο τραπέζι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι» πρόσθεσε.

Τι αναφέρεται στη μήνυση

«Την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ο εγκαλούμενος- μηνυόμενος (Άρης Μουγκοπέτρος) ανήρτησε τόσο στην σελίδα του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”, όσο και στον αντίστοιχο λογαριασμό του στο “Instagram”, δημοσίευση, η οποία είχε επί λέξει ως εξής:

«Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθανόταν που κάθονταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ό,τι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει!»

«Η ανάρτηση συνοδευόταν, μάλιστα, από φωτογραφία, την οποία είχε αναρτήσει παρανόμως και βεβαίως χωρίς τη συναίνεσή μου και την οποία προηγουμένως είχε επεξεργαστεί – έχοντας τοποθετήσει δείκτη που να δείχνει εμένα και γράφοντας: “Συγχαρητήρια αστυνομία! Συγχαρητήρια κοινωνία! Συγχαρητήρια φίλοι μου! Συγχαρητήρια ελληνική δικαιοσύνη Ιδού οι μ…. Ιδού ο μ…!, ενώ στη συνέχεια σε σχόλιο, το οποίο ανήρτησε ανέγραψε επί λέξει: “Σήμερα έχει πανηγύρι και στο Γεράκι Λακωνίας ρε να πάτε και εκεί σιχάματα” έχοντας αναρτήσει την ίδια φωτογραφία στην οποία φαινόμουν εγώ καθήμενος και λοιπά άτομα της παρέας μου χωρίς να έχει προς τούτο δικαίωμα» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου στον εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως για τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και για παραβίαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Ξεπέρασε κάθε όριο»

«Με τον μηνυόμενο γνωριζόμαστε από πολλών ετών, συνδεόμενοι με στενή φιλική σχέση. Τα ξημερώματα στις 21-4-2025, σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, στο οποίο ευρισκόμουν εγώ και ο μηνυόμενος, άναψε κροτίδα πάνω στην εξέδρα, στην οποία βρισκόταν και έπαιζε κλαρίνο, κρατώντας αυτήν και η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του με τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων της χειρός του, γεγονός το οποίο λόγω της στενής φιλικής και σε καθημερινή βάση, σχέσης μας, με συγκλόνισε.

Από τότε και έπειτα, ωστόσο, έχει επιδοθεί σε μία καθημερινή προσπάθεια καθυβρίσεως και κατασυκοφαντήσεώς μου, επιδιδόμενος σε πλήθος αναφορών για εμένα, τόσο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε βίντεο, τα οποία συνεχώς και ατέρμονα αναρτά, όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες φιλοξενείται, σε μια αγωνιώδη και συνεχή προσπάθεια, την οποία κάνει προκειμένου να μου επιρρίψει ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά, ότι καμία ευθύνη δεν έχω για τον τραυματισμό του και ο ίδιος μόνος του προέβη στο άναμμα της συγκεκριμένης κροτίδας.

Με την τελευταία ωστόσο ανάρτησή του, ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής πλέον συμπεριφοράς, φθάνοντας στο σημείο να με εξυβρίζει και να με συκοφαντεί δημοσίως, δείχνοντάς με προκλητικά τόσο εμένα όσο και τα λοιπά μέλη της παρέας μου, αναγράφοντας συκοφαντικά για το πρόσωπό μου ότι δήθεν πήγα να τον σκοτώσω, εξυβρίζοντάς με και αναρτώντας φωτογραφία μου, χωρίς να έχει απολύτως κανένα δικαίωμα για αυτό.

Από το μένος του δεν “γλίτωσαν” και οι υπόλοιποι της παρέας μου, οι οποίοι έγιναν αντικείμενο συκοφαντικών και εξυβριστικών αναφορών μαζί με εμένα, αποκαλώντας μας όλους “σιχάματα”, βάλλοντας βέβαια ταυτόχρονα και κατά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής αστυνομίας και της ελληνικής δικαιοσύνης, με ευφάνταστες αναφορές» επισημαίνει ο άνθρωπος που έδωσε την κροτίδα στον Άρη Μουγκοπέτρο, υπογραμμίζοντας πως με την εν λόγω δημοσίευση ο βιρτουόζος του κλαρίνου ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής συμπεριφοράς.

Είχε προηγηθεί μία εξώδικη δήλωση κατά του Άρη Μουγκοπέτρου, με την οποία ο πρώην φίλος του, τού ζητούσε να αφαιρέσει τη συγκεκριμένη δημοσίευση και να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς που απηύθυνε στο πρόσωπό του με αντίστοιχο δημοσίευμα.

Από την πλευρά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατέβασε τη σχετική φωτογραφία από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς, ωστόσο, να προβεί σε νέα δημοσίευση ανάκλησης.

