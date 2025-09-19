Οι Γερμανοί «ξεφωνίζουν» την Ελλάδα για τα προβλήματα προσβασιμότητας των ΑμεΑ  

Η εφημερίδα tageszeitung φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία στην Αθήνα όπου τα προβλήματα προσβασιμότητας είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής.

Μιλώντας στην taz ο Νίκος Καπίρης, χορευτής που έμεινε ανάπηρος κατά τη διάρκεια ενός ακροβατικού και έκτοτε κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, επισημαίνει αρχικά πως ένα μείζον πρόβλημα είναι αυτό της μετακίνησης από μέρος σε μέρος. Πολλοί άνθρωποι με αναπηρία αποφεύγουν να κινηθούν για παράδειγμα με λεωφορεία «πρωτίστως εξαιτίας των εμποδίων που συναντούν στη διαδρομή προς τη στάση. Τα πεζοδρόμια δεν έχουν ράμπες και οι άνθρωποι αναγκάζονται να κατεβαίνουν στον δρόμο».

Ο Καπίρης μεγάλωσε στα Πετράλωνα, ωστόσο πριν από τρία χρόνια αποφάσισε να μετακομίσει. Ο λόγος ήταν ότι στα Πετράλωνα δεν μπορούσε να κινηθεί. «Μέναμε στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Όταν κοβόταν το ρεύμα, ο ανελκυστήρας δεν λειτουργούσε. Δεν μπορούσα πια να βγω από το σπίτι», εξηγεί ο Καπίρης. «Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού αυτό θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνο», προσθέτει. Ακόμα και στο δημόσιο κέντρο υγείας της περιοχής, που διαθέτει ράμπα για αναπηρικό αμαξίδιο, η κατασκευή της είναι λάθος, έχει στροφές και είναι απότομη. Συνολικά φαίνεται πως «ειδικά οι δημόσιες δομές όπως τα κέντρα υγείας δεν είναι προσβάσιμες. Υπάρχουν μεν ράμπες αλλά συχνά είναι άχρηστες», παρατηρεί η taz.

Όπως γνωρίζει από προσωπική πείρα ο Καπίρης, «απαράδεκτη έλλειψη προσβασιμότητας υπάρχει και στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Ακόμα και στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το μεγαλύτερο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης για αυτοκίνητα ατόμων με αναπηρία, όπως καταγγέλλει. Και παρ’ όλα αυτά υπάρχουν μερικές θέσεις δεσμευμένες για τη διοίκηση του νοσοκομείου».

Σε δημοτικό σχολείο των Πετραλώνων εντωμεταξύ, εκεί όπου ψηφίζει ο Καπίρης, «δεν υπάρχει ανελκυστήρας προς τους πάνω ορόφους. Έτσι, στις εκλογές πρέπει κάποιος δικαστικός αντιπρόσωπος να κατεβάσει την κάλπη στο ισόγειο, προκειμένου τότε να μπορέσει ο Καπίρης να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα».

Στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ ούτε και ράμπες, τα πεζοδρόμια είναι διαλυμένα, ενώ πάνω σε αυτά παρκάρουν συχνά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, πλέον και ηλεκτρικά πατίνια. Οι άνθρωποι με αναπηρία αναγκάζονται έτσι συχνά να σχεδιάζουν «όλη τους τη διαδρομή μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια», όπως εξηγεί ο Καπίρης.

Το επιστέγασμα σε όλα αυτά είναι ότι υπάρχει (υποτιθέμενη ή μη) ασάφεια σχετικά με το ποια δημόσια αρχή είναι αρμόδια για το εκάστοτε πρόβλημα προσβασιμότητας.

Έτσι, «όταν αναδεικνύεται ένα πρόβλημα, η μία υπηρεσία ρίχνει το μπαλάκι στην άλλη. Ως αποτέλεσμα τίποτα δεν αλλάζει».

Και όλα αυτά συνεχίζουν να δυσκολεύουν σε τρομακτικό βαθμό την καθημερινότητα περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων με αναπηρία που υπολογίζονται ότι κατοικούν στην Αττική.

(Πηγή: Deutsche Welle)

