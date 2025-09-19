Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, λόγω φωτιάς σε όχημα.
Το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά ενώ κινούταν κοντά στον κόμβο της Παιανίας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών έως τον κόμβο Κορωπίου.
Αυξημένη είναι, επίσης, η κίνηση στον Κηφισό, από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
