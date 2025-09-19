search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 19:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

19.09.2025 18:18

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει

19.09.2025 18:18
fotia-autokinito-attiki-odos
φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττικό Οδό

Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, λόγω φωτιάς σε όχημα.

Το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά ενώ κινούταν κοντά στον κόμβο της Παιανίας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών έως τον κόμβο Κορωπίου.

Αυξημένη είναι, επίσης, η κίνηση στον Κηφισό, από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που ερευνούν τα εγκλήματα των Τεμπών να αντιδράσουν

Σάλος με σχολικό βιβλίο: Συγκρίνει τα διλήμματα ενός πολυεκατομμυριούχου με αυτά οικογένειας με … άνεργους γονείς

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μάντρας όπου έγινε η έκρηξη στην Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας τραυματίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ATLETIKO-NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε προχωρημένες συζητήσεις η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Apollo

daxtilidi protasi gamou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα επείγοντα 23χρονη μετά από… πρόταση γάμου – Το δαχτυλίδι της αποδείχτηκε… φονικό όπλο

european-commission_2904_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές επιδοτήσεις: Νέα προθεσμία από ΕΕ για να συμμορφωθεί η Ελλάδα

macron 1123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος του Νετανιάχου στη Γάζα καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, λέει ο Μακρόν

tifani-tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Η κόρη του Τραμπ και ο σύζυγός της έκαναν διακοπές στη Μεσόγειο στο σκάφος του Παπαλέκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 19:39
ATLETIKO-NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε προχωρημένες συζητήσεις η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Apollo

daxtilidi protasi gamou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα επείγοντα 23χρονη μετά από… πρόταση γάμου – Το δαχτυλίδι της αποδείχτηκε… φονικό όπλο

european-commission_2904_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές επιδοτήσεις: Νέα προθεσμία από ΕΕ για να συμμορφωθεί η Ελλάδα

1 / 3