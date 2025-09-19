Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, λόγω φωτιάς σε όχημα.

Το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά ενώ κινούταν κοντά στον κόμβο της Παιανίας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών έως τον κόμβο Κορωπίου.

Αυξημένη είναι, επίσης, η κίνηση στον Κηφισό, από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που ερευνούν τα εγκλήματα των Τεμπών να αντιδράσουν

Σάλος με σχολικό βιβλίο: Συγκρίνει τα διλήμματα ενός πολυεκατομμυριούχου με αυτά οικογένειας με … άνεργους γονείς

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μάντρας όπου έγινε η έκρηξη στην Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας τραυματίας