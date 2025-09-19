Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μεγάλη τιμή να είμαι η πρώτη Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα»

Μια νέα σελίδα της ελληνοαμερικανικής διπλωματίας ανοίγει: μετά την επίσημη επικύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τη Πέμπτη ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε μήνυμα στο X.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την «βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Γερουσία των ΗΠΑ», χαρακτηρίζοντας αυτή την αποστολή «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση αυτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Η πρώην εισαγγελέας και γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τον Οκτώβριο για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της. Η υποψηφιότητά της είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «στενή φίλη και σύμμαχο», υπογραμμίζοντας την εμπειρία της στη νομική, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική.

Ταραχώδης διαδικασία επικύρωσης

Στις 9 Ιουλίου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε περάσει από ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, λαμβάνοντας 13 ψήφους υπέρ και 9 κατά. Τότε είχε αναδείξει τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ, τη σημασία των θρησκευτικών ελευθεριών και τη δέσμευσή της να ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις.

Η τελική επικύρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε μια ομαδική ψηφοφορία που αφορούσε 48 υποψηφίους του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία κατέφυγε στη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή» για να επιταχύνει τη διαδικασία, τροποποιώντας τους κανόνες ώστε να αποφευχθούν παρατεταμένες καθυστερήσεις.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, θα υπήρχαν ακόμη εκατοντάδες κενές θέσεις μέχρι τη λήξη της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δικαιολόγησε την κίνηση ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Τζον Θουν.

