search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 09:20
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 08:50

Lavipharm: Άνοδο 5,7% στις πωλήσεις και 29,4% στα EBITDA στο Α’ εξάμηνο 2025

19.09.2025 08:50
Lavipharm

Άνοδο 5,7% σημείωσαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Lavipharm στο Α’ εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα 31 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 29,4%, στα 7,7 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες καταγράφουν τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου, παρά τη μείωση των κερδών μετά φόρων σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2024 λόγω έκτακτου λογιστικού εσόδου, με την καθαρή κερδοφορία να εμφανίζει ουσιαστική βελτίωση 32%.

Μετά την αφαίρεση rebates και clawback, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 26,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με το 2024. Στα ενοποιημένα EBITDA περιλαμβάνεται και κέρδος 973 χιλ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής Pharma Plus, το οποίο καταγράφεται ως αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες. Η λογιστική επίπτωση των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών (stock option και stock award plans) διαμορφώθηκε σε 480 χιλ. ευρώ έναντι 675 χιλ. ευρώ το 2024, χωρίς να απαιτείται χρηματική καταβολή.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 12,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση οφείλεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 5,7 εκατ. ευρώ πέρυσι από εκκαθάριση θυγατρικών με σωρευμένες ζημίες προηγούμενων ετών. Αφαιρώντας το έκτακτο έσοδο, η καθαρή κερδοφορία εμφανίζει αύξηση 32%. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 30 Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 27,5 εκατ. ευρώ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής, Βασίλης Μπαλούμης, τόνισε ότι οι προοπτικές για το Β’ εξάμηνο είναι θετικές, με σημαντική ανάπτυξη να αναμένεται από διεθνείς αγορές και τον τομέα φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ οι επενδύσεις του ομίλου ενισχύουν τη δέσμευση για καινοτομία και ποιότητα, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εδραίωση της θέσης στην αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Γ. Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Πίνδος: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας με νέο πλάνο διεθνοποίησης – Αυξάνει επενδύσεις στα 70 εκατ. ευρώ έως το 2030

Ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης νέος CEO της OB Streem εγκαινιάζει νέα φάση ανάπτυξης logistics Ελλάδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο

panepistimio-amfotheatro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια: Πότε ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

trapeza bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πριν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη οι πληρωμές – Πότε πάνε οι δικαιούχοι στα ΑΤΜ (video)

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Πώς έχασε τη ζωή της η 64χρονη (Video)

profile omilos
BUSINESS

Άνοδο 29% σε κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε η Profile στο Α’ εξάμηνο 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 09:20
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο

panepistimio-amfotheatro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια: Πότε ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

trapeza bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πριν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη οι πληρωμές – Πότε πάνε οι δικαιούχοι στα ΑΤΜ (video)

1 / 3