Lavipharm: Άνοδο 5,7% στις πωλήσεις και 29,4% στα EBITDA στο Α’ εξάμηνο 2025

Άνοδο 5,7% σημείωσαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Lavipharm στο Α’ εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα 31 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 29,4%, στα 7,7 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες καταγράφουν τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου, παρά τη μείωση των κερδών μετά φόρων σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2024 λόγω έκτακτου λογιστικού εσόδου, με την καθαρή κερδοφορία να εμφανίζει ουσιαστική βελτίωση 32%.

Μετά την αφαίρεση rebates και clawback, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 26,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με το 2024. Στα ενοποιημένα EBITDA περιλαμβάνεται και κέρδος 973 χιλ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής Pharma Plus, το οποίο καταγράφεται ως αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες. Η λογιστική επίπτωση των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών (stock option και stock award plans) διαμορφώθηκε σε 480 χιλ. ευρώ έναντι 675 χιλ. ευρώ το 2024, χωρίς να απαιτείται χρηματική καταβολή.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 12,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση οφείλεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 5,7 εκατ. ευρώ πέρυσι από εκκαθάριση θυγατρικών με σωρευμένες ζημίες προηγούμενων ετών. Αφαιρώντας το έκτακτο έσοδο, η καθαρή κερδοφορία εμφανίζει αύξηση 32%. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 30 Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 27,5 εκατ. ευρώ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής, Βασίλης Μπαλούμης, τόνισε ότι οι προοπτικές για το Β’ εξάμηνο είναι θετικές, με σημαντική ανάπτυξη να αναμένεται από διεθνείς αγορές και τον τομέα φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ οι επενδύσεις του ομίλου ενισχύουν τη δέσμευση για καινοτομία και ποιότητα, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εδραίωση της θέσης στην αγορά.

