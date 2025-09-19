search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

19.09.2025

Νταν Μπράουν: Στην Πράγα, σκηνικό του νέου του μυθιστορήματος «The Secret of All Secrets», για την παρουσίαση του βιβλίου του

19.09.2025 21:46
dan brown 776- new

Το νέο του βιβλίο «The Secret of All Secrets» (Το Μυστικό των Μυστικών) παρουσίασε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Πράγα ένας από τους πιο επιτυχημένους σύγχρονους συγγραφείς, ο Νταν Μπράουν.

Το μυθιστόρημα, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λάνγκτον, που κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου, διαδραματίζεται στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

Ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας Πέτρ Πάβελ υποδέχτηκε τον διάσημο Αμερικανό συγγραφέα στο Κάστρο της Πράγας. «Χάρηκα που καλωσόρισα τον Νταν Μπράουν στο Κάστρο της Πράγας, από όπου έχει την καλύτερη θέα του σκηνικού του μυθιστορήματός του» είπε ο Πετρ Πάβελ.

«Από τη στιγμή που αποφάσισα να γράψω για την ανθρώπινη συνείδηση, ήξερα ότι θα έγραφα για την Πράγα. Αγαπώ αυτή την πόλη εδώ και πολλά χρόνια. Η Πράγα είναι η μυστικιστική μητρόπολη της Ευρώπης από την εποχή του Ροδόλφου Β’» είπε ο συγγραφέας.

Αργότερα σε συνάντηση με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης φωτογραφήθηκε υπό τους ήχους μουσικής εκκλησιαστικού οργάνου με φόντο ένα αντίγραφο της Βίβλου του Διαβόλου (Codex Gigas), του μεγαλύτερου χειρόγραφου στον κόσμο και παρέλαβε συμβολικά το Κλειδί της Πόλης από τον δήμαρχο της Πράγας, Μπόχουσλαβ Σβόμποντα.

Ο Μπράουν εξομολογήθηκε στους παρευρισκόμενους στη συνέντευξη τύπου ότι εργάζεται καθημερινά και ότι το αρχικό εύρος του μυθιστορήματος ήταν μεγαλύτερο από αυτό που εκδόθηκε σε 56 γλώσσες.

Περιέγραψε, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τσεχικού Τύπου ότι έγραφε επτά ημέρες την εβδομάδα, ξεκινώντας στις τέσσερις κάθε πρωί, αγνοώντας το διαδίκτυο και τα email κατά τη διάρκεια της δημιουργικής του διαδικασίας. «Το πιο σημαντικό είναι όταν ξυπνάς και έχεις δει ένα όνειρο, η συνείδησή σου σε βοηθά με τη φαντασία που χρειάζεσαι ως συγγραφέας. Αν έχανα μια μέρα, θα ήταν δύσκολο να ξεκινήσω από την αρχή» ανέφερε.

«Μπορούμε να πούμε με τα λόγια του Τσώρτσιλ: η επιτυχία έρχεται με την επιμέλεια. Είναι πολύ δύσκολο να συμπεριλάβεις το θέμα της ανθρώπινης συνείδησης σε ένα θρίλερ. Ανησυχούσα για τη διαδικασία συγγραφής και ήλπιζα ότι οι αναγνώστες θα με διάβαζαν ακόμα» τόνισε ο συγγραφέας.

Απαντώντας στην ερώτηση και γιατί κάποιος που δεν έχει διαβάσει ποτέ έργο του Νταν Μπράουν να διαβάσει το «The Secret of All Secrets» ο Αμερικανός συγγραφέας τόνισε: «Ελπίζω ότι θα κεντρίσει την περιέργεια και ότι οι άνθρωποι θα θελήσουν να μάθουν περισσότερα για τον μυστικισμό και τα μυστήρια της Πράγας».

Στη συνέντευξη τύπου στη Μεγάλη Αίθουσα στο Παλάτι της Λουτσέρνα, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκε και ο 100 ετών πατέρας του.

Στο έκτο μέρος της σειράς μυθιστορημάτων με τον Ρόμπερτ Λάνγκτον, ο καθηγητής συμβολογίας, ενώ ταξιδεύει στην Πράγα με τη σύντροφό του, Κάθριν Σόλομον επιστήμονα στον τομέα της νοητικής επιστήμης που ετοιμάζεται να δημοσιεύσει ένα βιβλίο που εξερευνά τις απεριόριστες δυνάμεις της ανθρώπινης συνείδησης.

Ενώ ταξιδεύουν για να δώσει διάλεξη η Κάθριν εξαφανίζεται παίρνοντας μαζί της το πολύτιμο χειρόγραφό της.

