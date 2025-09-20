ALPHA TRUST HOLDINGS: Ισχυρή ανάπτυξη το α’ εξαμήνου 2025 με ρεκόρ κεφαλαίων και ενίσχυση κερδοφορίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψε ο Όμιλος ALPHA TRUST HOLDINGS το α’ εξάμηνο του 2025, με αύξηση των εσόδων κατά 14,78% και των κερδών προ φόρων κατά 74,02%. Η ισχυρή κερδοφορία αντανακλά τόσο την ευνοϊκή πορεία των αγορών όσο και τη συνεχιζόμενη εισροή νέων κεφαλαίων, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση να ξεπερνούν πλέον τα 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων.
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Φαίδων Ταμβακάκης, σχολίασε: «Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, η διαχείριση κεφαλαίων σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο, συνεχίζει την ανοδική της πορεία, υποστηριζόμενη από τις θετικές αγορές. Η αύξηση του ενεργητικού, συνδυασμός θετικών αποδόσεων και εισροών σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, οδήγησε τα κεφάλαια σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 2 δισ. ευρώ. Η συγκράτηση του κόστους και η διατήρηση υψηλών εισροών παραμένουν βασικοί άξονες πολιτικής της διοίκησης, με θετική προοπτική και για το δεύτερο εξάμηνο του 2025».
Η ισχυρή επίδοση του Ομίλου επιβεβαιώνει τη σταθερή του παρουσία στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων και την ικανότητά του να συνδυάζει ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.
Διαβάστε επίσης:
Lamda: Βγάζει προς πώληση επιπλέον 470 σπίτια του Ελληνικού στην αγορά
Άνοδο 29% σε κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε η Profile στο Α’ εξάμηνο 2025
Lavipharm: Άνοδο 5,7% στις πωλήσεις και 29,4% στα EBITDA στο Α’ εξάμηνο 2025
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.