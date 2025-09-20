search
20.09.2025 08:40

ALPHA TRUST HOLDINGS: Ισχυρή ανάπτυξη το α’ εξαμήνου 2025 με ρεκόρ κεφαλαίων και ενίσχυση κερδοφορίας

20.09.2025 08:40
Φαίδων Ταμβακάκης

Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψε ο Όμιλος ALPHA TRUST HOLDINGS το α’ εξάμηνο του 2025, με αύξηση των εσόδων κατά 14,78% και των κερδών προ φόρων κατά 74,02%. Η ισχυρή κερδοφορία αντανακλά τόσο την ευνοϊκή πορεία των αγορών όσο και τη συνεχιζόμενη εισροή νέων κεφαλαίων, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση να ξεπερνούν πλέον τα 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 4.740 χιλ. ευρώ έναντι 4.130 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 (+14,78%).
  • Τα EBITDA ανήλθαν σε 1.284 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 51,92%, με περιθώριο 27,08% έναντι 20,46% πέρσι.
  • Τα EBIT διαμορφώθηκαν σε 1.117 χιλ. ευρώ (+68,96%), ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφτασαν τα 1.124 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 74,02%.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα ανήλθαν σε 870 χιλ. ευρώ (+71,96%), με καθαρό περιθώριο 18,36% έναντι 12,25% την προηγούμενη χρήση.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Φαίδων Ταμβακάκης, σχολίασε: «Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, η διαχείριση κεφαλαίων σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο, συνεχίζει την ανοδική της πορεία, υποστηριζόμενη από τις θετικές αγορές. Η αύξηση του ενεργητικού, συνδυασμός θετικών αποδόσεων και εισροών σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, οδήγησε τα κεφάλαια σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 2 δισ. ευρώ. Η συγκράτηση του κόστους και η διατήρηση υψηλών εισροών παραμένουν βασικοί άξονες πολιτικής της διοίκησης, με θετική προοπτική και για το δεύτερο εξάμηνο του 2025».

Η ισχυρή επίδοση του Ομίλου επιβεβαιώνει τη σταθερή του παρουσία στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων και την ικανότητά του να συνδυάζει ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Διαβάστε επίσης:

Lamda: Βγάζει προς πώληση επιπλέον 470 σπίτια του Ελληνικού στην αγορά

Άνοδο 29% σε κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε η Profile στο Α’ εξάμηνο 2025

Lavipharm: Άνοδο 5,7% στις πωλήσεις και 29,4% στα EBITDA στο Α’ εξάμηνο 2025

