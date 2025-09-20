Παρέμβαση Τραμπ για την παρουσία του Καΐρου στο Σινά ζητά ο Νετανιάχου – Ανεβαίνει η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Αίγυπτο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει την Αίγυπτο να μειώσει την πρόσφατη στρατιωτική ενίσχυση στη χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η στρατιωτική ενίσχυση της Αιγύπτου στο Σινά έχει γίνει άλλο ένα σημαντικό σημείο έντασης μεταξύ των χωρών καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα.

Κατά τη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου παρουσίασε στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μια λίστα με δραστηριότητες στο Σινά που ισχυρίστηκε ότι αποτελούν σημαντικές παραβιάσεις από την Αίγυπτο της ειρηνευτικής συμφωνίας του 1979 με το Ισραήλ, για την οποία οι ΗΠΑ λειτουργούν ως εγγυητής.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αιγύπτιοι έχουν εγκαθιδρύσει στρατιωτική υποδομή — κάποια από την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιθετικούς σκοπούς — σε περιοχές όπου σύμφωνα με τη συνθήκη επιτρέπονται μόνο ελαφρά όπλα.

Οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι οι Αιγύπτιοι επέκτειναν διαδρόμους αεροδρομίων στο Σινά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαχητικά αεροσκάφη και κατασκεύασαν υπόγειες εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την ισραηλινή πληροφορία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση πυραύλων.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι Αιγύπτιοι αποθηκεύουν πραγματικά πυραύλους σε αυτές τις εγκαταστάσεις, λένε οι αξιωματούχοι.

«Πολύ σοβαρό αυτό που κάνουν οι Αιγύπτιοι στο Σινά»

Όμως ισχυρίζονται ότι οι Αιγύπτιοι δεν έδωσαν λογική εξήγηση για τον σκοπό τους όταν ρωτήθηκαν από το Ισραήλ μέσω διπλωματικών και στρατιωτικών καναλιών.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ αποφάσισε να ζητήσει από την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει αφού οι απευθείας συνομιλίες με τους Αιγύπτιους δεν έδειξαν πρόοδο.

«Αυτό που κάνουν οι Αιγύπτιοι στο Σινά είναι πολύ σοβαρό και ανησυχούμε πολύ», είπε δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η πολυεθνική δύναμη παρατηρητών υπό τις ΗΠΑ έχει μειώσει δραματικά τις πτήσεις παρακολούθησης πάνω από το Σινά, περιορίζοντας έτσι την ικανότητά της να παρακολουθεί την κατάσταση.

Ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος αρνήθηκε τους ισραηλινούς ισχυρισμούς και είπε ότι η διοίκηση Τραμπ δεν έχει θέσει πρόσφατα το ζήτημα στην Αίγυπτο.

Ανεβαίνουν οι εντάσεις Ισραήλ και Αιγύπτου

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου αυξάνονται σταθερά από τότε που σχηματίστηκε η κυβέρνηση Νετανιάχου στα τέλη του 2022.

Ο Νετανιάχου και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι δεν έχουν κάνει καμία δημόσια συνάντηση για σχεδόν τρία χρόνια και δεν υπάρχει δημόσια καταγραφή τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ τους από τον Ιούνιο του 2023.

Οι Αιγύπτιοι ανησυχούν όλο και περισσότερο, καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται, ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του θέλουν να σπρώξουν μερικούς ή και όλους τους δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους της Γάζας στο Σινά.

Οι Αιγύπτιοι ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους στα σύνορα με τη Γάζα και δήλωσαν ότι μια εισροή Παλαιστινίων προσφύγων θα θεωρηθεί απειλή για την εθνική ασφάλεια της Αιγύπτου. Η κυβέρνηση του Σίσι έχει επίσης προειδοποιήσει το Ισραήλ ενάντια σε ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συμφωνία ειρήνης.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, επέκρινε δημόσια την Αίγυπτο για την άρνησή της να δεχτεί Παλαιστινίους πρόσφυγες από τη Γάζα. Πρόσφατα κατηγόρησε την Αίγυπτο ότι «φυλακίζει παρά τη θέλησή τους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να φύγουν από μια εμπόλεμη ζώνη».

Μετά το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Σίσι έστειλε απευθείας μήνυμα στον ισραηλινό λαό σε μια ομιλία του στην Ντόχα, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο και καθιστά αδύνατη την περαιτέρω εξομάλυνση σχέσεων με χώρες της περιοχής.

Οι Αιγύπτιοι έχουν επίσης προβληματίσει Ισραηλινούς αξιωματούχους με συζητήσεις για τη δημιουργία μιας κοινής αραβικής στρατιωτικής δύναμης ως απάντηση στο ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα.

