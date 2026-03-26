Ποια είναι η νέα μετάλλαξη της λοίμωξης Covid-19 και γιατί τη βάφτισαν… τζιτζίκι;

Μια αναδυόμενη παραλλαγή της Covid-19 με εξαιρετικά υψηλό αριθμό μεταλλάξεων αυξάνει τις ανησυχίες των αξιωματούχων της δημόσιας υγείας. Αυτή η παραλλαγή του κορωνοϊού, που ονομάζεται BA.3.2, έχει ανιχνευθεί στις μισές Ηνωμένες Πολιτείες και σε 22 άλλες χώρες, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η παραλλαγή έχει από 70 έως 75 μεταλλάξεις, αριθμός που είναι τουλάχιστον διπλάσιος από τους ιούς της γενεαλογίας JN.1 που έχουν κυριαρχήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία δύο χρόνια.

Μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επιστήμονες έχουν ανιχνεύσει το BA.3.2 σε ρινικά επιχρίσματα από τέσσερις ταξιδιώτες, τρία δείγματα λυμάτων από αεροπλάνα, κλινικά δείγματα από πέντε ασθενείς και 132 δείγματα λυμάτων από 25 πολιτείες, αναφέρει η έκθεση του CDC.

Σε όλες τις ΗΠΑ, τα επίπεδα της νέας παραλλαγής παραμένουν χαμηλά, αντιπροσωπεύοντας μόνο περίπου το 0,19% των περίπου 2.500 συνολικών γενετικών αλληλουχιών που αναλύθηκαν στο πλαίσιο της εθνικής επιτήρησης.

«Νομίζω ότι ο ιός BA.3.2 δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι αποτελεί άμεση απειλή», λέει ο Andrew Pekosz, PhD, ιολόγος στο τμήμα λοιμωδών νοσημάτων στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Johns Hopkins Bloomberg στη Βαλτιμόρη. «Ωστόσο, κυκλοφορεί και συνεχίζει να εξελίσσεται, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να αλλάξει και να γίνει ένας πιο αποτελεσματικός ιός στην εξάπλωση και την πρόκληση ασθενειών».

Το BA.3.2 έχει αφήσει το στίγμα του διεθνώς, αντιπροσωπεύοντας το 30% των δειγμάτων που ελήφθησαν στη Δανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την έκθεση του CDC.

Ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων μπορεί να βοηθά την παραλλαγή να αποφύγει την προστασία από τον εμβολιασμό ή από προηγούμενες λοιμώξεις, οι οποίες ωθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αμυντικά αντισώματα. «Το πρόσφατα εμφανιζόμενο στέλεχος BA.3.2 αποφεύγει αποτελεσματικά τα αντισώματα, πιθανώς λόγω μεταλλάξεων αιχμής πρωτεΐνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή γονιδιωματική επιτήρηση και παρατηρητικές αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας των εμβολίων και των αντιιικών», γράφουν οι συντάκτες της έκθεσης του CDC.

Γιατί η νέα παραλλαγή του Covid-19 ονομάζεται τζιτζίκι

Το BA.3.2 ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά σε δείγμα αναπνευστικού συστήματος στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο του 2024, αλλά άρχισε να εξαπλώνεται πιο αισθητά μόνο το 2025. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι ερευνητές το έχουν ονομάσει «Τζιτζίκι». Δηλαδή η νέα παραλλαγή του ιού, όπως και αυτό το έντομο, φαίνεται να έχει περάσει μια μακρά περίοδο «υπόγεια» σε αδράνεια πριν «ζωντανέψει» στην παγκόσμια σκηνή.

Προστατεύουν τα εμβόλια;

Στο τέλος του περασμένου έτους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι τα εγκεκριμένα εμβόλια και αντιιικά κατά της Covid-19 αναμένεται να συνεχίσουν να παρέχουν προστασία έναντι σοβαρών ασθενειών από τον ιό BA.3.2. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι πιθανό τα εμβόλια να μη λειτουργούν τόσο καλά έναντι του BA.3.2. Αυτή η εξαιρετικά μεταλλαγμένη παραλλαγή δεν θεωρείται απόγονος της γενεαλογίας JN.1, την οποία στοχεύουν τα τρέχοντα εμβόλια κατά της Covid.

«Ο αριθμός των μεταλλάξεων καθιστά λιγότερο πιθανό τα τρέχοντα εμβόλια να είναι τόσο αποτελεσματικά έναντι της παραλλαγής», λέει ο Robert H. Hopkins, Jr., MD , ιατρικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Λοιμωδών Νοσημάτων, «αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για να απαντήσουμε καλύτερα σε αυτό το ερώτημα».

Μέχρι στιγμής, ο Δρ. Χόπκινς δεν έχει δει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το BA.3.2 αποδεικνύεται πιο επιβλαβές από άλλες κυκλοφορούσες παραλλαγές.

«Ο σοβαρός πονόλαιμος αναφέρεται ως κοινό σύμπτωμα μαζί με άλλα τυπικά συμπτώματα της Covid», λέει.

Στα συμπτώματα της Covid-19 περιλαμβάνονται:

Πονόλαιμος

Συμφόρηση ή καταρροή

Βήχας

Πυρετός ή ρίγη

Νέα απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Κούραση

Πόνοι μυών ή σώματος

Πονοκέφαλο

Ναυτία ή έμετος

Διάρροια

Δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή

Το αν η νέα παραλλαγή θα συνεχίσει να εξαπλώνεται μέσα στο καλοκαίρι παραμένει ένα ερώτημα: «Είναι πιθανό να δούμε το τζιτζίκι να προκαλεί μια καλοκαιρινή έξαρση της Covid και να γίνεται το κυρίαρχο στέλεχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο», λέει ο Χόπκινς.

Πηγή: Εveryday Health

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Φόρος ζάχαρης και απαγόρευση ενεργειακών ποτών στα παιδιά – Το μέτρο μπορεί να αποτρέψει πάνω 240.000 κρούσματα διαβήτη σε 20 χρόνια

Νηστεία: Πώς επηρεάζει τον οργανισμό μας – Τι έδειξε νέα έρευνα

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ελλάδα έχει λιγότερες ελλείψεις σε φάρμακα σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες»











