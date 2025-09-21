search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 19:05
ΚΟΣΜΟΣ

21.09.2025 18:47

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές του νότου – Πέντε νεκροί εκ των οποίων τα τρία παιδιά

21.09.2025 18:47
lebanon-vombardismos

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, εκ των οποίων τρία παιδιά, σε πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το πλήγμα είχε στόχο μια μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

Το Ισραήλ διεξάγει τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο δηλώνοντας ότι στόχος του είναι η Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 σε ένα και πλέον χρόνο σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοιχτού πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού κινήματος του Λιβάνου.

