Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στον Πειραιά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

