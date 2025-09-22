Εβδομάδα ΠΑΣΟΚ με τροπολογίες, συνεντεύξεις τύπου και πολλαπλές παρεμβάσεις Ανδρουλάκη

Μια γεμάτη εβδομάδα ξεκινάει για το ΠΑΣΟΚ, την Τρίτη αναμένεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος να φέρει τροπολογία για τους servicers, τα funds και το ελβετικό φράγκο φέρνοντας στην Βουλή ζητήματα που αντιμετωπίζουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες που νιώθουν έντονα το αίσθημα της αδικίας αλλά και της απόγνωσης καθώς δεν δίνονται απαντήσεις στα προβλήματα τους.

Η τροπολογία αυτή θα παρουσιαστεί την Τρίτη από την Μιλένα Αποστολάκη και τον Δημήτρη Σπυράκο γραμματέα του τομέα ιδιωτικού χρέους. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να δοθεί το μήνυμα στους πολίτες ότι αδιέξοδα με την παρούσα κυβέρνηση, βρίσκουν λύσεις από το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την λογική των εστιασμένων παρεμβάσεων σε ζητήματα που αφορούν χιλιάδες πολίτες και έχουν κοινωνικό πρόσημο, θα συνεχίσει να εργάζεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ξεκινούν συνεντεύξεις τύπου για το πρόγραμμα της ΔΕΘ

Στα τέλη επίσης της εβδομάδας αυτής θα ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις τύπου ανά την Ελλάδα με βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να εξηγηθεί και να επικοινωνηθεί στις τοπικές κοινωνίες το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στην ΔΕΘ. Η κινητικότητα αυτή έρχεται να συνδεθεί με τις οργανωμένες περιοδείες που έγιναν και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται από κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε όλη την χώρα με στόχο το σύνθημα “ΠΑΣΟΚ παντού” να γίνει πράξη.

Ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή με πυρά για την εξωτερική πολιτική και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αυτής που θυμίζει ταχύτητες προεκλογικές θα βρίσκεται Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος μέσα στην εβδομάδα θα παραχωρήσει δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις για να εξηγήσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και να βγει στην μετωπική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη θα μιλήσει στη Βουλή εστιάζοντας στα εθνικά θέματα καθώς η εβδομάδα αυτή θα έχει στο επίκεντρο της την συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν αλλά και την συνάντηση Τράμπ- Ερντογάν. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η κυβέρνηση παρακολουθώντας παθητικά την Τουρκία στη λογική των “ήρεμων νερών” στο Αιγαίο έδωσε χώρο και χρόνο στον Ερντογάν. Στην επικείμενη παρέμβαση του στη Βουλή είναι δεδομένο πως ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα στρέψει τα πυρά του στην κυβέρνηση και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορώντας την πλειοψηφία για μεθοδεύσεις αποκλεισμού εμπλεκόμενων από τους μάρτυρες και την κλήση προσώπων που δεν βρίσκονται στη ζωή στην εξεταστική για την υπόθεση.

Συμπαράσταση στο αίτημα Ρούτσι

Η τραγωδία των Τεμπών συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ αποτελούμενη από τον Γραμματέα της Κ.Ο. Δημήτρη Μπιάγκη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόμματος Δημήτρη Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μιλένα Αποστολάκη συνάντησε έξω από τη Βουλή τον Πάνο Ρούτσι όπου και παραμένει εδώ και ημέρες κάνοντας απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα του. “Πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να εγκύψουν”, ήταν το μήνυμα της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ.

