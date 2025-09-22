search
ΥΓΕΙΑ

22.09.2025 11:27

Έξυπνη διαφήμιση του υπουργείου Υγείας για ραντεβού στο ΕΣΥ: «Ούτε αντιβίωση, ούτε ξεμάτιασμα. Μόνο στον γιατρό μέσω του 1566»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προτρέπει τους πολίτες να αναζητούν ενημέρωση, μόνο από το 1566 την έγκυρη δωρεάν και επίσημη τηλεφωνική γραμμή για το ΕΣΥ, μέσω μιας έξυπνης διαφήμισης, που αποτυπώνει με χιούμορ και ευρηματικότητα τη νοοτροπία του Έλληνα, αναφορικά με τις «συμβουλές», που όλοι λίγο πολύ, έχουμε ακούσει όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας.

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, προωθεί το νέο ενιαίο αριθμό 1566, που από την 1η Οκτωβρίου θα καταχωρεί όλα τα ραντεβού και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ σε ένα σημείο, καθώς σε αυτό εντάσσονται πλέον και τα ραντεβού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

«Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ένα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλική… .και όλα αυτά δωρεάν! Από 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ», επισήμανε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

Ακραία σενάρια για… Γ' παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άντρας που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

