Έξυπνη διαφήμιση του υπουργείου Υγείας για ραντεβού στο ΕΣΥ: «Ούτε αντιβίωση, ούτε ξεμάτιασμα. Μόνο στον γιατρό μέσω του 1566»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προτρέπει τους πολίτες να αναζητούν ενημέρωση, μόνο από το 1566 την έγκυρη δωρεάν και επίσημη τηλεφωνική γραμμή για το ΕΣΥ, μέσω μιας έξυπνης διαφήμισης, που αποτυπώνει με χιούμορ και ευρηματικότητα τη νοοτροπία του Έλληνα, αναφορικά με τις «συμβουλές», που όλοι λίγο πολύ, έχουμε ακούσει όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας.

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, προωθεί το νέο ενιαίο αριθμό 1566, που από την 1η Οκτωβρίου θα καταχωρεί όλα τα ραντεβού και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ σε ένα σημείο, καθώς σε αυτό εντάσσονται πλέον και τα ραντεβού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

«Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ένα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλική… .και όλα αυτά δωρεάν! Από 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ», επισήμανε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

