Μετρό και Τραμ Αθηνών εισέρχονται σε νέα εποχή: Επενδύσεις, αναβαθμίσεις, ασφάλεια και 24ωρη λειτουργία

Το Μετρό και το Τραμ της Αθήνας ξεκινούν μια νέα εποχή, σηματοδοτούμενη από ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ, όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθανάσιος Κοτταράς. Παράλληλα, η εταιρεία εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, με ενίσχυση των ελέγχων και του ανθρώπινου δυναμικού. Για πρώτη φορά, το Μετρό λειτουργεί σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο, εξυπηρετώντας πάνω από 52.000 επιβάτες στο περασμένο Σάββατο, κυρίως νεαρής ηλικίας, με 55 επιπλέον δρομολόγια στις γραμμές του Μετρό και 30 στο Τραμ.

Η ΣΤΑΣΥ εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες για τη συνολική αναβάθμιση των μετακινήσεων: ανανέωση τροχαίου υλικού, υποδομών και λειτουργικών συστημάτων, ενίσχυση και εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και αύξηση εσόδων μέσω καταπολέμησης της εισιτηριοδιαφυγής.

Αυτή την περίοδο υλοποιείται πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ έργα 200 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε φάση δρομολόγησης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1, που θα κυκλοφορήσουν σταδιακά από το 2026, την αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3, την ανακαίνιση σταθμών, την αντικατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, καθώς και την εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε 12 συρμούς των Γραμμών 2 και 3. Παράλληλα, αναβαθμίζονται και επιπλέον συρμοί σε όλες τις γραμμές, ενώ οι βελτιώσεις στα δρομολόγια αναμένεται να μειώσουν τις χρονοαποστάσεις και να αυξήσουν την εξυπηρέτηση των επιβατών, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Η ΣΤΑΣΥ διαθέτει ήδη 119 ελεγκτές, οι οποίοι θα ενισχυθούν με 54 ακόμη έως το τέλος του έτους. Οι μηνιαίοι έλεγχοι ξεπερνούν τους 400.000 και στόχος είναι να φθάσουν τους 600.000 το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με περαιτέρω αύξηση το 2026. Η εντατικοποίηση αποδίδει: οι εισπράξεις από πωλήσεις κομίστρου αυξήθηκαν κατά 3,2 εκατ. ευρώ και οι επικυρώσεις κατά 7,2 εκατ. το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Ασφάλεια και τεχνολογικές παρεμβάσεις

Το σχέδιο «Αριάδνη» έχει ήδη οδηγήσει σε 3.058 προσαγωγές και 1.706 συλλήψεις για κλοπές, φθορές, γκράφιτι και αθλητική βία. Η συνεργασία με την ΕΛΑΣ συνεχίζεται για περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας. Επιπλέον, αντικαθίστανται 5.600 μέτρα περίφραξης στη Γραμμή 1 με ασφαλέστερα κιγκλιδώματα, εγκαθίστανται κάμερες σε όλο το μήκος της γραμμής και αξιοποιούνται drones με θερμικές κάμερες και προβολείς για πρόληψη δολιοφθορών και παραβατικότητας.

Η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό συνεχίζεται: 31 νέοι οδηγοί έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία, 12 βρίσκονται σε εκπαίδευση, ενώ προβλέπονται νέες προσλήψεις 80 οδηγών, 94 τεχνιτών, 30 σταθμαρχών και 29 ελεγκτών κομίστρου. Η τεχνογνωσία του υπάρχοντος προσωπικού αξιοποιείται για την εκπαίδευση και ένταξη των νέων εργαζομένων.

Η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των γραμμών κάθε Σάββατο έχει ήδη δημιουργήσει νέα δεδομένα στις νυχτερινές μετακινήσεις. Το περασμένο Σάββατο, περισσότεροι από 52.000 επιβάτες επέλεξαν Μετρό και Τραμ για τις μετακινήσεις τους, ενώ πραγματοποιήθηκαν 85 επιπλέον δρομολόγια. Η επιτυχία αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της ΣΤΑΣΥ, που ανταποκρίθηκε στις νέες απαιτήσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό.

