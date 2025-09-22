search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:30
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 17:31

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: 15 χρόνια προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα

22.09.2025 17:31
Mouseio Tilepikoinonion Ekpaideytika 2025_5

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σχολική χρονιά και από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάιο 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, καθώς και για ειδικά σχολεία και ομάδες. Για 15η συνεχή χρονιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αναδεικνύει τις ιστορίες της επικοινωνίας που άλλαξαν τον κόσμο, και δημιουργεί νέες εμπειρίες μάθησης, φαντασίας και έμπνευσης για όλους.

Στα φετινά προγράμματα με θέμα «Ιστορίες που συνεχίζονται, Ιδέες που μεγαλώνουν», περιλαμβάνονται εικαστικά εργαστήρια, παιχνίδια επικοινωνίας, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ενημερωτικές δράσεις και ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους και στον ανακαινισμένο 2ο όροφο του Μουσείου. Τα παιδιά γίνονται ρεπόρτερ, εξερευνούν τα μυστικά της επικοινωνίας μέσα από παροιμίες, παιχνίδια και τη νοηματική γλώσσα, δημιουργούν emoji και αφίσες με τη βοήθεια της ΑΙ, μαθαίνουν πώς «μιλούν» τα ρομπότ με φως και πώς τα αυτοκίνητα επικοινωνούν με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι οικογενειακές δράσεις περιλαμβάνουν εικαστικά εργαστήρια, όπως η «Κεραμική στο Μουσείο», η «Μασκότ του Μουσείου», η «Συνάντηση με ένα περιστέρι» και το «Μουσείο του Μέλλοντος», ενώ για πρώτη φορά, πραγματοποιείται το εξειδικευμένο πρόγραμμα για ειδικά σχολεία και ομάδες «Αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες» με απτική ξενάγηση και πολυαισθητηριακό εικαστικό εργαστήρι.

Η συμμετοχή στις δράσεις του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών γίνεται με online κρατήσεις στο www.otegroupmuseum.gr.

Η ιστορία της επικοινωνίας στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, που φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια, αφηγείται ιστορίες επικοινωνίας που ξεκινούν από τους πυρσούς και τις φρυκτωρίες της αρχαιότητας και φτάνουν μέχρι τα κινητά τηλέφωνα, τους δορυφόρους, το Internet και το Gaming! Με περισσότερα από 37.000 τεκμήρια στις συλλογές του, σχεδόν όλα ψηφιοποιημένα, παρουσιάζει την εξέλιξη ενός από τους σημαντικότερους τομείς της τεχνολογίας: τις τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, αναδεικνύει και την ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

famellos mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

trump starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

anthropos-ton-petralonon_2209_1460-820_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Άνθρωπος των Πετραλώνων: Νέα μελέτη τον τοποθετεί στα 286.000 χρόνια – Αντιπαράθεση του ΥΠΠΟ με το ΑΠΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:29
mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

famellos mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

1 / 3