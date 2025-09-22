ΠΙΣ: Τραγικά κενά σε ιατρικό προσωπικό στα νησιά και στις άγονες περιοχές- Οι προτάσεις των γιατρών

Η ιατρική κάλυψη των νησιών και των δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας αναδείχθηκε σε μείζον εθνικό ζήτημα κατά την Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα κίνητρα, οικονομικά αλλά και θεσμικά, που πρέπει να δοθούν από την πολιτεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη και ποιοτική φροντίδα υγείας για τους νησιώτες και τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Το βασικό συμπέρασμα της Ολομέλειας των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων είναι ότι η ιατρική κάλυψη των νησιών του Αιγαίου συνιστά εθνικό ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Για το λόγο αυτό απαιτείται ένα συνδυαστικό πλέγμα οικονομικών κινήτρων, επιστημονικής υποστήριξης και διοικητικής αναδιάρθρωσης. Μόνον έτσι θα εξασφαλιστεί ισότιμη και ποιοτική φροντίδα υγείας στους νησιώτες.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στην Ολομέλεια, καθώς και τους πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας παρουσίασαν αναλυτικά τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις τους.

«Η υποστελέχωση είναι δραματική. Η λειτουργία πολλών δομών υγείας Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας σε άγονες περιοχές της νησιωτικής χώρας είναι οριακή, λόγω και της σοβαρής έλλειψης ιατρικού προσωπικού και επιβάλλεται να επικαιροποιηθούν τα κίνητρα για την στελέχωσή τους», ανέφεραν οι ομιλητές.

Σημείωσαν ότι η οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών υγείας στις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές αποτελεί πάντα ένα διαρκές και ιδιαίτερο πρόβλημα για τα συστήματα υγείας. Η τελευταία αναθεώρηση των κινήτρων έγινε τον Οκτώβριο του 2024 και έκτοτε καλύφθηκαν τα 2/3 των θέσεων ιατρών που προκηρύχτηκαν.

Οι ειδικοί επεσήμαναν ότι πάρα το γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει την υψηλότερη αναλογία ιατρών προς πληθυσμό στην Ευρώπη, ωστόσο η ανισοκατανομή του ιατρικού προσωπικού, ιδιαίτερα εις βάρος των νησιωτικών περιοχών παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν ότι:

Σήμερα υπηρετούν συνολικά 68.752 ιατροί στην Ελλάδα.

Στο Βόρειο Αιγαίο, σε 12 κατοικήσιμα νησιά, υπηρετούν μόλις 769 ιατροί (1,1%).

Στο Νότιο Αιγαίο, σε 52 κατοικημένα νησιά (Δωδεκάνησα: 24 νησιά- 206.831 κάτοικοι/ Κυκλάδες: 28 νησιά- 122.738 κάτοικοι), υπηρετούν 1.309 ιατροί (1,9%).

Στα Ιόνια Νησιά υπηρετούν 1.038 (1,5%)

Οι προτάσεις του ΠΙΣ

Προτείνεται η παρακάτω κατάταξη των αγόνων:

Κατηγορίες άγονων περιοχών.

Άγονα 1 ηπειρωτικής χώρας

Άγονα 2 ηπειρωτικής χώρας

Νησιά 1 (διαθέτουν Νοσοκομείο)

Νησιά 2 (διαθέτουν Κέντρο Υγείας ή Κέντρο Υγείας- Νοσοκομείο)

Νησιά 3 (διαθέτουν μόνο ιατρείο)

Από τα νησιά εξαιρούνται η Κρήτη και η Εύβοια.

Ανασχεδιασμός της 2ης ΥΠΕ.

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ είναι δυσλειτουργικό η 2η ΥΠΕ να έχει ευθύνη τόσο για τη Δυτική Αττική και τον Πειραιά όσο και για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα όρια των Διοικητικών Περιφερειών.

Επικουρικά θα βοηθήσει ο Σχεδιασμός Υγειονομικού Χάρτη που αφορά όλη τη χώρα, με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και τις γεωγραφικές συνθήκες καθώς και την Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σε νησιά με «κλειστούς πληθυσμούς»

Επίσης να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, καθώς και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)

Οικονομικά Κίνητρα

Το κόστος ζωής και μετακίνησης είναι αυξημένο στα νησιά σε σχέση με την ξηρά και αυτό αφορά και το κόστος στέγασης και το κόστος σίτισης και το κόστος εισιτηρίων. Για αυτό ο ΠΙΣ και προτείνει:

Η τελευταία προσαύξηση αγόνου κρίνεται ατελέσφορη (αφορά 300€ μικτά το μήνα σε όλες τις ειδικότητες και 600€ σε ορισμένες). Στον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ (άρθρο 30, παράγραφος 8, νόμος 1397/1983) προβλεπόταν η σταδιακή αύξηση του μισθολογίου των γιατρών ανά έτος με κλιμάκωση από 8% ως 50% των μηνιαίων αποδοχών ανάλογα με την περιοχή και τα έτη παραμονής.

Προτείνεται Επίδομα ως εξής:

Άγονα 1 – 20% προσαύξηση των αποδοχών. Άγονα 2 – 35%.

Νησιά 1 – 60%. Νησιά 2 – 80%. Νησιά 3 – 120%.

Επίσης μεταξύ άλλων προτείνει:

Φορολογική ελάφρυνση εφόσον υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση (αγορά κατοικίας, εγκατάσταση οικογένειας).

Φορολογικές ελαφρύνσεις (αφορολόγητες ή μειωμένος κατά 50% φόρος στις αποδοχές από μισθό).

Πλήρης αποζημίωση εφημεριών χωρίς πλαφόν για ιατρούς.

Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες (οι οποίες άλλωστε πραγματοποιούνται λόγω των ιατρικών κενών).

Κατάργηση ανώτατης οροφής (πλαφόν) εφημεριών

Δωρεάν αεροπορικά/ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τον ιατρό και την οικογένεια (τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο).

Συνυπηρέτηση συζύγων και συντρόφων. Προτεραιοποίηση στις προσλήψεις.

Ενίσχυση ΕΚΑΒ και Αεροδιακομιδών

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση και σταθερότητα στο ΕΚΑΒ και τις δομές επειγόντων. Να δημιουργηθούν βάσεις σε Σύρο, Ρόδο, ίδρυση στο Βόρειο Αιγαίο και να προκηρυχθούν θέσεις για μόνιμο προσωπικό που να καλύπτει όλες τις βάρδιες. Σε μικρά νησιά χωρίς νοσοκομεία: τα ασθενοφόρα να υπάγονται στην ΥΠΕ και τα ΚΥ, όχι στο ΕΚΑΒ.

Συμπερασματικά η ιατρική κάλυψη των νησιών του Αιγαίου συνιστά εθνικό ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Απαιτείται ένα συνδυαστικό πλέγμα οικονομικών κινήτρων, επιστημονικής υποστήριξης και διοικητικής αναδιάρθρωσης. Μόνον έτσι θα εξασφαλιστεί ισότιμη και ποιοτική φροντίδα υγείας στους νησιώτες.

