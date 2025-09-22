search
ΥΓΕΙΑ

22.09.2025 12:47

Ξεκινάει εμβολιασμός για τη γρίπη: Πρεμιέρα για το πρώτο ρινικό εμβόλιο σε σπρέι σε παιδιά – Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες 

Με στόχο την έγκαιρη θωράκιση του πληθυσμού απέναντι στους ιούς της γρίπης ξεκινάει από την επόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ο αντιγριπικός εμβολιασμός στη χώρα μας.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ήδη παραδώσει τα πρώτα εμβόλια στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία, ενώ για τρίτη συνεχή χρονιά τα περισσότερα θα χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει το υπουργείο Υγείας.

Να σημειωθεί ότι από αυτό το μέτρο εξαιρούνται μόνο τα ανοσοενισχυμένα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Το παιδικό εμβόλιο σε ρινικό σπρέι

Για πρώτη φορά φέτος θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας αντιγριπικό εμβόλιο σε μορφή ρινικού σπρέι. Το νέο σκεύασμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, χορηγείται με ψεκασμό στα δύο ρουθούνια και όχι με ένεση, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τα μικρά παιδιά, που συνήθως η βελόνα τους προκαλεί τρόμο.

Η παρασκευάστρια εταιρεία θα προμηθεύσει τη χώρα μας με περίπου 50.000 δόσεις του νέου ρινικού εμβολίου. Για αυτό η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αναμένεται το επόμενο διάστημα να καθορίσει ποιοι ακριβώς ανήλικοι θα έχουν προτεραιότητα για τη χορήγησή του, καθώς και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Πάνω από 3,5 εκατομμύρια δόσεις για τον γενικό πληθυσμό

Πέρα από το ρινικό εμβόλιο, η Ελλάδα αναμένεται να προμηθευτεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια δόσεις κλασικών αντιγριπικών εμβολίων. Συνολικά θα κυκλοφορήσουν έξι σκευάσματα από τέσσερις διαφορετικές εταιρείες, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δύο ανοσοενισχυμένα για τους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας. Τα εμβόλια αυτά προσφέρουν πιο γρήγορη και ισχυρή ανοσολογική απόκριση, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ευάλωτο ανοσοποιητικό.

ΠΟΥ: Επιστροφή στα τριδύναμα εμβόλια φέτος

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), φέτος τα περισσότερα αντιγριπικά εμβόλια θα είναι τριδύναμα. Αυτό σημαίνει ότι περιέχουν τρία διαφορετικά στελέχη του ιού, καθώς ένα τέταρτο στέλεχος έχει πάψει πλέον να κυκλοφορεί διεθνώς και δεν θεωρείται απειλή.

Ωστόσο στη χώρα μας θα κυκλοφορήσει και ένα μόνο τετραδύναμο εμβόλιο καθώς η εταιρεία που το παράγει δεν πρόλαβε να προσαρμόσει τη σύνθεσή του.

Ήδη οι φαρμακοποιοί ετοιμάζονται να υποδεχτούν τη νέα σεζόν, ωστόσο η καταχώριση των εμβολίων στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Από πέρυσι όλα τα εμβόλια φέρουν επάνω QR code, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων, και γι’ αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα προσαρμόζεται ώστε να υποστηρίξει τη νέα διαδικασία.

Ποιους αφορά ο Αντιγριπικός εμβολιασμός

Να σημειωθεί ότι ο εμβολιασμός δεν συστήνεται σε όλους τους πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου. Μεταξύ αυτών:

  • Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
  • Παιδιά από 6 μηνών και άνω και ενήλικες με χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, νευρολογικά, νεφρικά, σακχαρώδη διαβήτη κ.ά.).
  • Εγκύους.
  • Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.
  • Ανοσοκατεσταλμένους.
  • Επαγγελματίες υγείας.
  • Άτομα που ζουν ή εργάζονται σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, στρατόπεδα, φυλακές ή άλλους κλειστούς πληθυσμούς.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν και όσοι εργαζόμενοι έρχονται σε στενή επαφή με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

