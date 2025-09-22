«Τι είναι αγάπη;» – Ένα πρόγραμμα για παιδιά 2–5 ετών βασισμένο στα συναισθήματα και τις αισθήσεις

Με αφορμή το βιβλίο «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, η συγγραφέας Λίνα Σωτηροπούλου και η ηθοποιός-συγγραφέας Δώρα Δόριζα δημιούργησαν ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών και τους συνοδούς τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αυτοτελείς συναντήσεις, που όμως μαζί αποτελούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από την αγάπη, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις.

Παιχνίδια, χρώματα και εξερεύνηση συναισθημάτων

Πρώτη συνάντηση: τα χρώματα θα είναι έντονα ροζ και κίτρινο. Θα παίξουμε παιχνίδια που θα μας γεμίσουν χαρά. Θα τη μοιράσουμε μεταξύ μας και χρησιμοποιώντας την αίσθηση της ακοής θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Παιχνίδια με το σώμα μας θα μας κάνουν να ξεκαρδιστούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει πολλή αγάπη

Δεύτερη συνάντηση: τα χρώματα θα είναι κόκκινα.

Θα θυμώσουμε και θα ξεθυμώσουμε, θα εκφραστούμε χρησιμοποιώντας την αίσθηση της αφής. Τα σώματά μας πάλι θα μας βοηθήσουν να ξετυλίξουμε τα συναισθήματά μας και να μιλήσουμε για αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει πολλή αγάπη. Ίσως λίγη παραπάνω από την προηγούμενη φορά.

Τρίτη μας συνάντηση: τα χρώματα θα είναι λίγο πιο σκούρα, κάπως μπλε.

Τι μπορεί να κρύβεται στο σκοτάδι; πόσο μακριά μπορούμε να είμαστε ο ένας από τον άλλον χωρίς να χάνεται η αγάπη; Φακούς να φέρετε. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση για την αγάπη.

Τέταρτη συνάντηση: ίσως ο καιρός να έχει κρυώσει λιγάκι και να φοράμε ρούχα με μακριά μανίκια. Καμιά φορά εμείς έτσι σκουπίζουμε τα δάκρυά μας, στο μανίκι μας. Θα μιλήσουμε για τη λύπη αλλά και για την ξελύπη. Με τη βοήθεια της όσφρησης θα χαλαρώσουμε και θα παίξουμε μέχρι να γεμίσουμε αγάπη.

Πέμπτη και τελευταία συνάντηση: θα έχει όλα τα χρώματα.

Θα περικυκλώσουμε την αγάπη, θα την κρατήσουμε στα χέρια μας και θα τη σηκώσουμε ψηλά. Τόσο ψηλά ώστε να φαίνεται από παντού, σαν ένα αστέρι. Δεν θα αποκαλύψουμε πολλά για αυτή τη συνάντηση, αλλά καλό είναι να μην λείπει κανείς. Γιατί θα έχει σίγουρα χαρά, γέλια, μουσική και… ουπς, μέχρι εδώ μπορεί να αποκαλυφθεί. Ένα μεγάλο πάρτι σας περιμένει.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Ημερομηνίες: Κυριακή 5 & 19 Οκτωβρίου, 2 & 16 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου

Κυριακή 5 & 19 Οκτωβρίου, 2 & 16 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου Ώρα: 10:00 – 11:30

10:00 – 11:30 Τόπος: Τεχνοχώρος Pro The Tree, Μακεδονίας 83, Πειραιάς

Τεχνοχώρος Pro The Tree, Μακεδονίας 83, Πειραιάς Εισιτήριο: 15 ευρώ για ένα παιδί και τον συνοδό του

15 ευρώ για ένα παιδί και τον συνοδό του Σημαντικό: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες: 6972726038 ή στο Playmore.gr