search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 16:22
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 15:03

«Τι είναι αγάπη;» – Ένα πρόγραμμα για παιδιά 2–5 ετών βασισμένο στα συναισθήματα και τις αισθήσεις

22.09.2025 15:03
Untitled design

Με αφορμή το βιβλίο «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, η συγγραφέας Λίνα Σωτηροπούλου και η ηθοποιός-συγγραφέας Δώρα Δόριζα δημιούργησαν ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών και τους συνοδούς τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αυτοτελείς συναντήσεις, που όμως μαζί αποτελούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από την αγάπη, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις.

Παιχνίδια, χρώματα και εξερεύνηση συναισθημάτων

Πρώτη συνάντηση: τα χρώματα θα είναι έντονα ροζ και κίτρινο. Θα παίξουμε παιχνίδια που θα μας γεμίσουν χαρά. Θα τη μοιράσουμε μεταξύ μας και χρησιμοποιώντας την αίσθηση της ακοής θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Παιχνίδια με το σώμα μας θα μας κάνουν να ξεκαρδιστούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει πολλή αγάπη

Δεύτερη συνάντηση: τα χρώματα θα είναι κόκκινα. 

Θα θυμώσουμε και θα ξεθυμώσουμε, θα εκφραστούμε χρησιμοποιώντας την αίσθηση της αφής. Τα σώματά μας πάλι θα μας βοηθήσουν να ξετυλίξουμε τα συναισθήματά μας και να μιλήσουμε για αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει πολλή αγάπη. Ίσως λίγη παραπάνω από την προηγούμενη φορά. 

Τρίτη μας συνάντηση: τα χρώματα θα είναι λίγο πιο σκούρα, κάπως μπλε. 

Τι μπορεί να κρύβεται στο σκοτάδι; πόσο μακριά μπορούμε να είμαστε ο ένας από τον άλλον χωρίς να χάνεται η αγάπη; Φακούς να φέρετε. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση για την αγάπη.

Τέταρτη συνάντηση: ίσως ο καιρός να έχει κρυώσει λιγάκι και να φοράμε ρούχα με μακριά μανίκια. Καμιά φορά εμείς έτσι σκουπίζουμε τα δάκρυά μας, στο μανίκι μας. Θα μιλήσουμε για τη λύπη αλλά και για την ξελύπη. Με τη βοήθεια της όσφρησης θα χαλαρώσουμε και θα παίξουμε μέχρι να γεμίσουμε αγάπη. 

Πέμπτη και τελευταία συνάντηση: θα έχει όλα τα χρώματα. 

Θα περικυκλώσουμε την αγάπη, θα την κρατήσουμε στα χέρια μας και θα τη σηκώσουμε ψηλά. Τόσο ψηλά ώστε να φαίνεται από παντού, σαν ένα αστέρι. Δεν θα αποκαλύψουμε πολλά για αυτή τη συνάντηση, αλλά καλό είναι να μην λείπει κανείς. Γιατί θα έχει σίγουρα χαρά, γέλια, μουσική και… ουπς, μέχρι εδώ μπορεί να αποκαλυφθεί. Ένα μεγάλο πάρτι σας περιμένει.

Πληροφορίες Συμμετοχής

  • Ημερομηνίες: Κυριακή 5 & 19 Οκτωβρίου, 2 & 16 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου
  • Ώρα: 10:00 – 11:30
  • Τόπος: Τεχνοχώρος Pro The Tree, Μακεδονίας 83, Πειραιάς
  • Εισιτήριο: 15 ευρώ για ένα παιδί και τον συνοδό του
  • Σημαντικό: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες: 6972726038 ή στο Playmore.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» Πούτιν: «Έτοιμη η Μόσχα να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή» – Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών

Christian – Horner
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Παρελθόν από τη Red Bull ο Christian Horner

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη (video)

doukas-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλευρό του Ρούτσι ο Δούκας: «Αναφαίρετο δικαίωμά η εκταφή της σορού του παιδιού του»

kasselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Καμία συνεργασία με κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και συγκάλυψαν εγκλήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 16:22
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» Πούτιν: «Έτοιμη η Μόσχα να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή» – Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών

Christian – Horner
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Παρελθόν από τη Red Bull ο Christian Horner

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη (video)

1 / 3