22.09.2025 12:06

Τροχαίο στον Πειραιά: Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η συνοδηγός του

22.09.2025 12:06
Νεκρός είναι ο οδηγός από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση στον Πειραιά.

Ο 40χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολώνα.

Μαζί με την 34χρονη συνοδηγό εγκλωβίστηκαν και η πυροσβεστική τους απεγκλώβισε, όπου αμφότεροι δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Ο 40χρονος στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός.

Η 34χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. 

MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία σενάρια για… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άντρας που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

