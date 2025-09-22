Τροχαίο στον Πειραιά: Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η συνοδηγός του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νεκρός είναι ο οδηγός από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση στον Πειραιά.
Ο 40χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολώνα.
Μαζί με την 34χρονη συνοδηγό εγκλωβίστηκαν και η πυροσβεστική τους απεγκλώβισε, όπου αμφότεροι δεν είχαν τις αισθήσεις τους.
Ο 40χρονος στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός.
Η 34χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.
Διαβάστε επίσης:
Φουντώνουν ξανά τα Τέμπη: Σπίθα για την κοινωνική οργή η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Η Καρυστιανού και το κύμα συμπαράστασης (Photos)
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας
Σήφης Βαλυράκης: Διεκόπη η δίκη για τη δολοφονία του – «Μας κατηγορούν άδικα» υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.