Τροχαίο στον Πειραιά: Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η συνοδηγός του

Νεκρός είναι ο οδηγός από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση στον Πειραιά.

Ο 40χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολώνα.

Μαζί με την 34χρονη συνοδηγό εγκλωβίστηκαν και η πυροσβεστική τους απεγκλώβισε, όπου αμφότεροι δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Ο 40χρονος στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός.

Η 34χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.

