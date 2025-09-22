Σήφης Βαλυράκης: Διεκόπη η δίκη για τη δολοφονία του – «Μας κατηγορούν άδικα» υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι

Η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, που έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια, διεκόπη σήμερα και θα συνεχιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Στο εδώλιο για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η διακοπή κρίθηκε αναγκαία, καθώς έπρεπε να προηγηθούν άλλες υποθέσεις.

Έτσι, αφού ολοκληρώθηκε η κλήρωση των ενόρκων και συγκροτήθηκε το δικαστήριο, ορίστηκε νέα ημερομηνία για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επανέλαβε, όπως και στις προηγούμενες τρεις φορές που η υπόθεση είχε αναβληθεί, την πρόθεσή της να υποστηρίξει την κατηγορία.

Η συνήγορος πολιτικής αγωγής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη ζητεί την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορούμενων. Ζητάμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που θα επέλθει μέσα από την ακροαματική διαδικασία».

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στο περιστατικό.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ανέφερε: «Μας κατηγορούν άδικα. Δεν χτυπήσαμε τον κ. Βαλυράκη, δεν ήμασταν εκεί. Εμείς ήμασταν δεμένοι στο λιμάνι και στο σπίτι μας».

Ο αδελφός του συμπλήρωσε: «Δηλώνω αθώος, δεν ήμασταν καν εκεί».

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί τρεις φορές στο παρελθόν, κυρίως λόγω κινητοποιήσεων των δικηγόρων.

