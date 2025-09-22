search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 11:22

Σήφης Βαλυράκης: Διεκόπη η δίκη για τη δολοφονία του – «Μας κατηγορούν άδικα» υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι

22.09.2025 11:22
sifis_valirakis_new

Η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, που έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια, διεκόπη σήμερα και θα συνεχιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Στο εδώλιο για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η διακοπή κρίθηκε αναγκαία, καθώς έπρεπε να προηγηθούν άλλες υποθέσεις.

Έτσι, αφού ολοκληρώθηκε η κλήρωση των ενόρκων και συγκροτήθηκε το δικαστήριο, ορίστηκε νέα ημερομηνία για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επανέλαβε, όπως και στις προηγούμενες τρεις φορές που η υπόθεση είχε αναβληθεί, την πρόθεσή της να υποστηρίξει την κατηγορία.

Η συνήγορος πολιτικής αγωγής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη ζητεί την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορούμενων. Ζητάμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που θα επέλθει μέσα από την ακροαματική διαδικασία».

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στο περιστατικό.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ανέφερε: «Μας κατηγορούν άδικα. Δεν χτυπήσαμε τον κ. Βαλυράκη, δεν ήμασταν εκεί. Εμείς ήμασταν δεμένοι στο λιμάνι και στο σπίτι μας».

Ο αδελφός του συμπλήρωσε: «Δηλώνω αθώος, δεν ήμασταν καν εκεί».

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί τρεις φορές στο παρελθόν, κυρίως λόγω κινητοποιήσεων των δικηγόρων.

Διαβάστε επίσης

OΠΕΚΕΠΕ: Δίκη-μαμούθ στο Ηράκλειο με 105 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις

Φουντώνουν ξανά τα Τέμπη: Σπίθα για την κοινωνική οργή η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Η Καρυστιανού και το κύμα συμπαράστασης (Photos)

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

army_drills_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία σενάρια για… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άντρας που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:43
efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

1 / 3