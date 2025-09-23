Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Ζουμερές και τρυφερές χοιρινές μπριζόλες λαιμού, που ετοιμάζονται γρήγορα και εύκολα, σε ένα τηγάνι, με απλά μπαχαρικά και μυρωδικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Σερβίρετε το πεντανόστιμο και απλό αυτό πιάτο, που θα λατρέψει όλη η οικογένεια, για το καθημερινό γεύμα ή δείπνο, μαζί με ψητές πατάτες φούρνου και μια πλούσια σαλάτα εποχής.

Υλικά για τη Συνταγή

800 γραμμάρια χοιρινές μπριζόλες λαιμού

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο

Ξύσμα από 1 λεμόνι

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

Εκτέλεση

1.Αρχικά αλατοπιπερώστε τις μπριζόλες και από τις δύο πλευρές, λίγο πριν τις βάλετε στο τηγάνι. Πάρτε το ξύσμα ενός λεμονιού με έναν τρίφτη, ψιλοκόψτε το σκόρδο και το δεντρολίβανο και αφήστε τα στην άκρη.



2.Ζεστάνετε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τσεκάρετέ το με μια σταγόνα νερό, όπου θα πρέπει να τσιτσιρίσει και να εξατμιστεί αμέσως.



3.Μόλις είναι έτοιμο το τηγάνι, ρίξτε το ελαιόλαδο και τσιγαρίστε τις μπριζόλες για περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Τοποθετήστε τις χοιρινές με τα πιο χοντρά μέρη ή με το σημείο που έχει κόκαλο προς το κέντρο του τηγανιού, όπου καίει περισσότερο. Βεβαιωθείτε ότι δεν στριμώχνονται μεταξύ τους και υπάρχει χώρος ανάμεσα, διαφορετικά το κρέας θα αχνίσει και δεν θα σοταριστεί σωστά.



4.Παρακολουθήστε τις και όταν ροδίσουν γυρίστε τις. Μόλις πάρουν ωραίο χρώμα και από τις δύο πλευρές, προσθέστε το βούτυρο, το ξύσμα λεμονιού, το σκόρδο και το δεντρολίβανο. Γυρίστε τες μερικές φορές ώστε να αναμειχθούν καλά τα μπαχαρικά με το βούτυρο.



4.Χαμηλώστε τη φωτιά, σκεπάστε το σκεύος με καπάκι και αφήστε τις να μαγειρευτούν για άλλα 5 λεπτά. Ο ευκολότερος τρόπος για να καταλάβετε πότε είναι έτοιμες οι χοιρινές μπριζόλες είναι να τις πιέσετε με την άκρη του δακτύλου σας. Αν είναι σφικτές στην αφή, είναι έτοιμες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία του χοιρινού με ένα ψηφιακό θερμόμετρο, η οποία θα πρέπει να είναι 74ο C στο κέντρο του ψητού κομματιού.



5.Σερβίρετε τις μπριζόλες ζεστές με ψητές πατάτες φούρνου και μια φρέσκια σαλάτα εποχής και απολαύστε!

